ECOWAS, Güney Afrika'daki yabancı düşmanı saldırılar ile Batı Afrika'daki terör olaylarını soruşturacak Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Parlamentosu, Güney Afrika'da Afrikalı göçmenlere yönelik yabancı düşmanı saldırılar ile Batı Afrika'da artan terör olaylarının soruşturulmasına karar verdi.

Nijerya'nın başkenti Abuja'da düzenlenen 2026 yılı ECOWAS Parlamentosu Birinci Olağan Oturumu'nda, Ganalı milletvekili Alexander Afenyo-Markin konuyu "acil, doğrudan ve büyük önem taşıyan bir mesele" olarak gündeme taşıdı.

Güney Afrika'da Nijeryalılar, Ganalılar, Zimbabveliler ve Etiyopyalılar başta olmak üzere Afrikalı göçmenlere yönelik saldırılar, yağma olayları ve zorla yerinden edilmelerin sürdüğünü ifade eden Afenyo-Markin, ECOWAS'ın bölge içinde serbest dolaşımı tam anlamıyla koruyamadığını söyledi.

Bölgesel anlaşmalara rağmen vatandaşların halen taciz, şiddet ve güvensizlikle karşı karşıya kaldığını belirten Afenyo-Markin, "Halkımızın güvenliği asla yıkıma açık bir mesele olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Afenyo-Markin, ayrıca El Kaide bağlantılı teröristlerin Burkina Faso'da 18 Ganalı tüccarı öldürdüğünü hatırlatarak, saldırıları kınadı.

Parlamenterler, Mali ve Burkina Faso'daki son terör saldırıları ile Güney Afrika'daki yabancı düşmanı şiddet olaylarının incelenmesi için Siyasi İşler Komitesi'ni görevlendirdi.

Geçen aydan bu yana şiddet olayları yaşanıyor

Güney Afrika'da geçen aydan bu yana Afrikalı göçmenlere karşı şiddet olayları yaşanıyor.

Nijerya'nın Johannesburg Başkonsolosu Ninikanwa Okey-Uche, yaşanan şiddet olaylarında 2 Nijeryalının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Öte yandan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, saldırıları kınarken, yabancı uyruklulara da yerel yasalara saygı göstermeleri çağrısında bulunmuştu.

Ülkede, çoğunluğu kayıt dışı çalışan yüz binlerce Afrikalı göçmen bulunuyor. Göçmenlerin ev ve iş yerleri, hükümet karşıtı protestolarda sıklıkla yağmalanıyor.

Güney Afrika'da 2008'de de yabancıları hedef alan şiddet olaylarında, 50 Afrikalı göçmen hayatını kaybetmişti.