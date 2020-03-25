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Dünya, Koronavirüs

ECDC: Avrupa ülkelerinin sağlık kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalabilir

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi, "Kapasite artırımı ya da salgının yayılmasının engellenememesi durumunda, Avrupa ülkelerindeki yoğun bakım kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalır." açıklamasında bulundu.

Şerife Çetin   | 25.03.2020
ECDC: Avrupa ülkelerinin sağlık kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalabilir

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Avrupa Hastalıkların Önlenmesi ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sağlık sektörü kapasitesinin yetersiz kalma riskinin yüksek olduğunu bildirdi.

ECDC, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ile İngiltere için Kovid-19'a ilişkin açıkladığı güncel tehdit değerlendirmesinde, söz konusu ülkelerde 204 bin 930 vakanın bulunduğu, 11 bin 810 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi.

Bu ülkelerde Kovid-19 vakalarının hızla yayılmaya devam ettiğine işaret edilen açıklamada, artışın Çin'in Vuhan kentindeki oranlarla benzerlik gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada, AB ve Avrupa Ekonomik Alanı ülkeleri ve İngiltere'den edinilen bilgiye göre, vakaların yüzde 30'unun hastaneye kaldırıldığı, yüzde 4'ünün ise durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Hastaneye yatırılma oranlarının 60 yaş üstü kişiler için daha yüksek olduğu aktarılan açıklamada, hastanede bulunanlar arasında ölüm oranlarının yüzde 12 olduğu bilgisi paylaşıldı.

"Sağlık sistemi kapasitelerinin yetersiz kalma riski yüksek"

"Bu ülkelerde gelecek haftalarda sağlık sistemlerinin kapasitelerinin yetersiz kalma riski yüksek" ifadesi kullanılan açıklamada, ülkelerde alınan tedbirlerin Kovid-19'un toplumda yayılma oranını azaltacağı değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, "Kapasite artırımı ya da salgının yayılmasının engellenememesi durumunda, Avrupa ülkelerindeki yoğun bakım kapasitesi nisan ortasında yetersiz kalır." öngörüsüne yer verildi.

Çin'deki vakaların yüzde 4'ünün sağlık personelinden oluştuğuna dikkati çekilen açıklamada, Avrupalı yetkililere sağlık personeline gerekli koruyucu kıyafet ve malzemeyi sağlamaları için çağrı yapıldı.

Açıklamada, aynı zamanda Kovid-19'un sıcak ve nemli havada daha az etkin olacağına dair bilimsel veri olmadığına işaret edildi.

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