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Dünya

Dünyanın en büyük buz dağı 30 yılı aşkın bir süre sonra hareket etmeye başladı

Dünyanın en büyük buz dağı, yaklaşık 30 yıldan daha uzun bir süre sonra hareket etti.

Dilara Karataş  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
Dünyanın en büyük buz dağı 30 yılı aşkın bir süre sonra hareket etmeye başladı

Ankara

BBC'nin haberine göre, 1986'da Antarktika kıyı şeridinden koparak Weddell Denizi'nde karaya oturup "buz adasına" dönüşen "A23a" isimli buz dağı, 30 yılı aşkın bir süre sonra hareket etmeye başladı.

İngiltere'de bulunan British Antarctic Survey'den Dr. Andrew Fleming, buz dağının zaman içerisinde küçüldüğünü ve hareket etmeye başladığını belirtti.

Buz dağının ilk hareketini 2020'de fark ettiğini kaydeden Fleming, son aylarda rüzgar ve akıntıların etkisiyle A23a'nın hızla ilerlediğini aktararak halihazırda Antarktika Yarımadası'nın kuzey ucundan geçtiğini kaydetti.

Uzmanlar, A23a'nın Güney Georgia'da karaya oturması durumunda adadaki fok, penguen ve diğer deniz kuşları için sorun yaratabileceğine işaret ediyor.

Buz dağının kütlesinden dolayı hayvanların beslenme rotalarının bozulabileceğini vurgulayan uzmanlar; bunun, hayvanların yavrularını düzgün beslemelerini engelleyebileceğini belirtiyor.

Dünyanın en büyük buz dağı olarak bilinen A23a'nın yüzölçümü yaklaşık 4 bin kilometrekare kalınlığı ise yaklaşık 400 metre.

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