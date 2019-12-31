Euro
6.68
Dolar
5.95
BIST 100
114,425.00
Altın
1,523.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünyada yeni yıl kutlamaları başladı

Samoa ile Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda ve Avustralya 2020'ye ilk giren ülkeler oldu.

Zehra Ulucak,Büşra Selvi Öğütcen   | 31.12.2019
Dünyada yeni yıl kutlamaları başladı Yeni Zelanda'da yılbaşı kutlamalarıYeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da yeni yılın ilk saniyeleri, havai fişek gösterileri ile kutlandı. Fotoğraf: Mike Clare/AA

Ankara

Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa ile Kiribati, 2020'ye ilk giren ülkeler oldu.

Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati adasında (Christmas adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saati ile (TSİ) 13.00'te 2020'ye "merhaba" dedi.

Kiribati ve Samoa'nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00'te yeni yıla girdi.

Kiribati ve Samoa'nın ardından Avustralya ve Yeni Zelanda da yeni yıla merhaba dedi.

Diğer yandan, 2020'ye en son Güney Pasifik'te yer alan Amerikan Samoası girecek.

Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kenti haricinde yılbaşı kutlamalarında yangın riski nedeniyle havai fişek kullanımı yasaklanmıştı.

Düzenlenen görkemli gösteriler nedeniyle yeni yıl kutlamalarının sembolü haline gelen Sydney'de geçen yıl 8,5 ton havai fişek kullanılmış, gösterileri 1,6 milyondan fazla kişi yerinde izlemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran-Çin-Rusya ortak deniz tatbikatı çerçevesinde Çin’in İran ikilemi
Suud medyası tarihinin en itibarsız dönemini yaşıyor
Yeni vatandaşlık yasası Hindistan'ın geleceğini tehlikeye atıyor
Hafter safındaki kirli ittifak
ABD siyaset değil yaptırım üretiyor

Benzer haberler

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı

Dünyada yeni yıl kutlamaları başladı

Fransa yeni yıla grevlerle giriyor

YTB Başkanı Eren: Türkiye ile gönül bağını kaybetmeyen güçlü bir diaspora istiyoruz

YTB Başkanı Eren: Türkiye ile gönül bağını kaybetmeyen güçlü bir diaspora istiyoruz
Yeni yılı dışarıda karşılamak cep yakıyor

Yeni yılı dışarıda karşılamak cep yakıyor
'TSK'nın kahraman ve fedakar evlatları dünya barışına katkı sağlamaya devam edecektir'

'TSK'nın kahraman ve fedakar evlatları dünya barışına katkı sağlamaya devam edecektir'