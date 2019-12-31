Dünyada yeni yıl kutlamaları başladı
Samoa ile Kiribati'nin ardından Yeni Zelanda ve Avustralya 2020'ye ilk giren ülkeler oldu.
Ankara
Pasifik'teki ada ülkeleri Samoa ile Kiribati, 2020'ye ilk giren ülkeler oldu.
Dünyada yılbaşı ilk olarak Samoa ile Kiribati'ye bağlı Kiritimati adasında (Christmas adası) kutlandı. Adalar, Türkiye saati ile (TSİ) 13.00'te 2020'ye "merhaba" dedi.
Kiribati ve Samoa'nın ardından Yeni Zelanda ve Fiji de TSİ 14.00'te yeni yıla girdi.
Kiribati ve Samoa'nın ardından Avustralya ve Yeni Zelanda da yeni yıla merhaba dedi.
Diğer yandan, 2020'ye en son Güney Pasifik'te yer alan Amerikan Samoası girecek.
Avustralya'da Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Sydney kenti haricinde yılbaşı kutlamalarında yangın riski nedeniyle havai fişek kullanımı yasaklanmıştı.
Düzenlenen görkemli gösteriler nedeniyle yeni yıl kutlamalarının sembolü haline gelen Sydney'de geçen yıl 8,5 ton havai fişek kullanılmış, gösterileri 1,6 milyondan fazla kişi yerinde izlemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.