Dünyada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Dünyada 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama törenleri düzenlendi.

KKTC

Başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde düzenlenen devlet törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli'nin yanı sıra çok sayıda bakan, milletvekili ve devlet kademesinden yetkililer katıldı.

Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulması ile başladı ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

Programda Büyükelçi Başçeri, Anıtkabir’den getirilen toprağı Cumhurbaşkanı Erhürman’a takdim etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC'nin Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele ve diğer kentlerinde de törenlerle kutlandı.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı bayram dolaysıyla bisiklet yarışları düzenledi.

Türkiye'den gelen Deniz Kuvvetlerine bağlı bir denizaltı ile savaş gemisi de Girne ile Gazimağusa limanlarında halkın ziyaretine açıldı.

Başbakan Üstel de bayram dolayısıyla yayımladığı mesajında, 19 Mayıs günü bir milletin kaderinin değiştiğini, umutsuzluğun yerini mücadeleye, sessizliğin yerini inanca bıraktığını vurguladı.

Üstel, gençlerin daha güçlü bir ülkede yaşaması ve daha güvenli yarınlara ulaşması için çalışmayı sürdürdüklerini kaydederek, "19 Mayıs’ta atılan ilk adım, bir halkın teslim olmayacağını dünyaya gösterdi. 19 Mayıs’ta ortaya konan irade, bugün de devletine, bayrağına ve geleceğine sahip çıkan Türk milletinin en büyük gücüdür." ifadelerini kullandı.

Belçika

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosluğu'nun W: Hall Oditoryumu'nda düzenlediği etkinlik, diplomatik misyon temsilcileri, Belçika’daki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ile çok sayıda sanatseveri bir araya getirdi.

Etkinlik, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program kapsamında, Brüksel Başkonsolosluğu'nun 60'ıncı yılına özel hazırlanan belgesel gösterildi.

Burada bir konuşma yapan Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin, "Geriye baktığımızda koşullar ne olursa olsun teslimiyeti reddeden, özgürlüğüne ve bağımsızlığına kuvvetle sahip çıkan bir irade görüyoruz. Dolayısıyla 19 Mayıs'ın, Samsun'da yakılan meşalenin gençliğe devredilmiş olması, Cumhuriyetimizin gençliğe emanet edilmesi ayrıca önem ve değer taşıyor diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Tantekin, büyükelçilik ve başkonsolosluğun hem Belçika'daki Türk toplumunu temsil eden gençler hem de Türkiye'den Belçika'ya gelen gençlerle sanatta, sporda, diplomaside, teknolojide ve yapay zekada olmak üzere her alanda yeni başarılara imza atmak için birlikte çalışmaya devam edeceğinin altını çizdi.

"19 Mayıs olmasaydı, bugün diğer milli bayramlarımız da olmayabilirdi"

Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ ise "Bir üniversitenin esas faaliyeti biliyorsunuz eğitim ve araştırmadır. Ancak bu faaliyetler kültürle, sanatla ve sporla taçlanır." diye konuştu.

Uludağ, Galatasaray Üniversitesi Müzikal Topluluğu ve Oda Orkestrası'nın da üniversitenin "tacı" olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin Brüksel Başkonsolosu Onur Sevim de mezunu olduğu Galatasaray Üniversitesinden müzisyenleri ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Unutmayalım ki 19 Mayıs olmasaydı, bugün diğer milli bayramlarımız da olmayabilirdi. 19 Mayıs'ın ruhunda isyan vardır. Atatürk, milli mücadeleyi idamı göze alarak, hayatını ortaya koyarak, rütbelerini söküp atarak, makamlarından vazgeçerek, sineyimillete dönerek başlatmıştır." diye konuştu.

Ruhunda isyan olan bir bayramın gençliğe adanmış olmasının da ayrıca anlamlı olduğuna işaret eden Sevim, "60'ıncı yıl dönümünü kutlamakta olan Başkonsolosluğumuz adına en içten sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Galatasaray Üniversitesi'nden müzik şöleni

Etkinlik kapsamında Galatasaray Üniversitesi Müzikal Topluluğu ile Galatasaray Üniversitesi Oda Orkestrası sahne aldı.

Öğrenciler, mezunlar ve akademisyen müzisyenleri bir araya getiren konserde, klasik müzik eserlerinin yanı sıra Türk müziğinden seçkin parçalar ile müzikallerden eserler seslendirildi.

Sanatseverler, konser sonunda müzisyenleri uzun süre ayakta alkışladı.

Kırgızistan

Tören, Büyükelçi Mekin Mustafa Kemal Ökem'in yanı sıra Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Koordinatörlüğü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bişkek Temsilciliği, Recep Tayyip Erdoğan Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi İdaresi, Türkiye-Kırgızistan İşadamları Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneği yönetimi, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği yönetimi, Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (UTAUM) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Selek tarafından Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı.

Fotoğraf : Nazir Aliyev Tayfur/AA

Büyükelçilik personeli, Türk öğretmenler, öğrenciler ve Türk vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyükelçi Ökem, törende yaptığı konuşmada, katılımcıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayarak, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Her milli bayramımızda milli günümüzde burada büyük Atatürk'ün manevi huzurunda bir araya gelip asla unutmayacaklarımızı hatırlıyoruz." dedi.

"19 Mayıs 1919 Büyük Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı gündür. Bugün Kurtuluş Savaşı'mızın başladığı gündür" diyen Ökem, şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'e çıkan Yunan ordusunun karşısına kahraman gazeteci Hasan Tahsin çıkarak direnişin ilk kurşununu sıkmıştır. İstanbul'daki işgal komutanlığı Karadeniz'de Rum ve Ermenilere eziyet edildiği gerekçesiyle Müslüman halkın zapturapt altına alınmasını Osmanlı padişahından istemiştir. Osmanlı hükümeti Muzaffer Komutan Mustafa Kemal'i işte bu görev için Samsun'a göndermiştir."

Ökem, 19 Mayıs'la başlayan milli kurtuluş mücadelesiyle yeni ve genç bir milletin doğduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"O gençliktir ki tarihte Türk soyunun kurduğu her yeni devletin dinçliğini, azmini ve bilincini bir sancak gibi başının üstünde taşımıştır. Türklüğü ve Türk yurdunu Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk gençliği kurtarmış. Çağdaş Türkiye'yi genç kuşaklar kurmuş ve yüceltmiştir. Türkiye'nin emperyalizmin esaretinden kurtuluş ve kuruluşu esaret altındaki diğer milletlere örnek olmuştur. Bağımsızlık mücadelesi veren ülkelerin liderleri Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek almıştır. Ve işte bu nedenledir ki her milli bayramda olduğu gibi 19 Mayıs'ta da Türk milletinin kurtarıcısı Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve bu ülkeyi bize verenleri rahmet ve minnetle anıyoruz. Kahramanlarımızın ruhu şad olsun. Milli Kurtuluş ve İstiklalimizin yıldızı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun."

Milli bayram kutlamaları, Bişkek Türk Okulu'ndaki konferans salonunda Anadolu Lisesi'nin organizasyonunda sahne gösterileriyle devam etti.0

