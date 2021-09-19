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Dünya

Dünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndü

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in "Crew Dragon" kapsülü ile Dünya'nın yörüngesine gönderdiği ilk uzay turistleri üç günlük seyahatten sonra yeryüzüne indi.

Kasım İleri   | 19.09.2021
Dünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndü

Washington DC

Milyarder iş adamı Jared Isaacman'in yanı sıra Hayley Arceneaux (29), Sian Proctor (51) ve Chris Sembroski'nin (42) yer aldığı Dragon kapsülü ABD'nin Florida açıklarına iniş yaptı.

19.09.2021

Dünya yörüngesine çıkan ilk turistler yeryüzüne döndü

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'in "Crew Dragon" kapsülü ile Dünya'nın yörüngesine gönderdiği ilk uzay turistleri üç günlük seyahatten sonra yeryüzüne indi.

Dört yolcunun da sağlıklı şekilde döndüğü belirtirken, SpaceX'in iniş ve kapsülden çıkma anının gösterildiği canlı yayınında Isaacman "Teşekkürler, SpaceX bizim için inanılmaz bir uçuştu." dedi.

"Inspiration4" adı verilen girişimi SpaceX'ten satın alan milyarder iş adamı Isaacman ve beraberindekiler 15 Eylül'de Florida'nın Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon-9 roketi ile fırlatılmıştı.

Yaklaşık 575 kilometre yüksekliğe çıkan kapsülün kontrolü otomatik olarak dünyadan sağlansa da beklenmedik bir duruma karşı, 4 yolcu uçuş öncesi yaklaşık 6 aylık bir eğitimden geçmişti.

Öte yandan Isaacman’in kanser ile mücadele eden çocuklar için yaklaşık 100 milyon dolar bağışta bulunduğu ve yolculuk sonrası 100 milyon dolar daha bağış toplamayı hedeflediği bildirilmişti.

Yolcular, 3 günlük uzay seyahatleri boyunca Dünya'nın çevresinde tur atarken, "Inspiration4" girişimi SpaceX’in tamamı sivil bir ekiple Dünya'nın etrafında gerçekleştirileceği ilk sefer olması açısından önem taşıyor.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da şirketi Blue Origin'in geliştirdiği uzay aracıyla 20 Temmuz'da 106 kilometre yüksekliğe çıkarak uzay seyahatini gerçekleştirmişti.

İngiliz iş adamı Sir Richard Branson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre mesafeye seyahat etmişti.

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