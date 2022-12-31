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Dünya

Dünya yeni yılı karşılıyor

Dünyada yeni yıl, düzenlenen renkli havai fişek gösterileri ve kutlamalarla coşkuyla karşılanıyor. Kiribati'nin ardından Samoa, Tonga, Fiji ve Avustralya yeni yıla ilk giren ülkeler oldu.

Büşra Selvi Öğütcen   | 31.12.2022
Dünya yeni yılı karşılıyor

Ankara

Dünyada yılbaşı ilk olarak Kiribati'ye bağlı Kiritimati Adası'nda (Christmas Adası) kutlandı. Kiritimati, Türkiye saatiyle (TSİ) 13.00'te 2023'e "merhaba" dedi.

Kiribati'nin ardından Samoa, Tonga, Fiji ve Avustralya da yeni yıla girdi.

TSİ 16.00'da 2023'e "merhaba" diyen Avustralya'nın birçok kentinde görkemli havai fişek gösterileri yapıldı.

Papua Yeni Gine ise TSİ 17.00'de 2023'e girdi.

Bu arada, Samoa'nın yaklaşık 164 kilometre uzağında bulunan Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası ise 2023'e en son merhaba diyecek.

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