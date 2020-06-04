Dünya Sağlık Örgütünden Afrika için Kovid-19 sonrası 'aşırı yoksulluk' uyarısı
Dünya Sağlık Örgütü, yeni tip koronavirüs nedeniyle Afrika genelinde 27 milyon kişinin "aşırı yoksulluk"la karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu.
Abuja
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika Bölgesi Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, DSÖ ve Dünya Ekonomik Forumunun düzenlediği ortak basın toplantısında, Afrika'da insanların yüzde 70'inin kayıt dışı ve düşük gelirle çalıştığını söyledi.
Moeti, "Afrika'da 27 milyon kişi Kovid-19 nedeniyle aşırı yoksulluk seviyesine düşebilir." dedi.
Kayıt dışı sektörün devletler tarafından kontrol edilemediğinin altını çizen Moeti, "Afrika'da insanlar düşük gelirle ve hükümetlerden yardım almadan yaşam mücadelesi veriyor." diye konuştu.
Moeti, salgın nedeniyle birçok firmanın kapandığına ve insanların işsiz kaldığına dikkati çekerek bu sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.
Afrika'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 160 bini geçerken, 4 bin 522 kişi hayatını kaybetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.