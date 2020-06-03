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Dünya

Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 23 binden fazla çocuk bulaşıcı hastalıklara karşı aşılandı

Dünya Sağlık Örgütü Yemen'de 2019 yılında 23 binden fazla çocuğu bulaşıcı hastalıklara karşı aşıladığını duyurdu.

Said İbicioğlu   | 03.06.2020
Dünya Sağlık Örgütü: Yemen'de 23 binden fazla çocuk bulaşıcı hastalıklara karşı aşılandı

Yemen

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yemen Ofisinin Twitter hesabında yaptığı açıklamada, Kuveyt'in verdiği destekle 2019'da Yemen'de 5 yaş altı 23 bin 433 çocuğun bulaşıcı hastalıklara karşı aşılandığı belirtildi.

Çocukların en savunmasız gruplar arasında yer aldığı ve Yemen'in içinde bulunduğu krizden orantısız bir şekilde etkilendiği ifade edilen açıklamada, örgütün çocukları korumak amacıyla çaba sarfettiğine işaret edildi.

DSÖ, mayıs ayı başında, uzun süredir yaşanan iç savaş nedeniyle sağlık alt yapısının çöktüğü Yemen'de nüfusun yarısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenebileceği uyarısında bulunmuştu.

Yemen'deki resmi verilerde, 399 kişinin Kovid-19 hastası olduğu, bunlardan 87'sinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin iyileştiği belirtiliyor.



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