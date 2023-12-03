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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: (Gazze'de) Endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum

Muhammet İkbal Arslan  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: (Gazze'de) Endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum

Cenevre
Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Adhanom Ghebreyesus, "(Gazze'ye yönelik saldırılar) Tanık olduğumuz durumla ilgili endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum. Şimdi ateşkes" dedi.  Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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