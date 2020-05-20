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Dünya, Koronavirüs

Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var

Dünya Sağlık Örgütü Ghebreyesus, dünya genelinde son 24 saatte 106 bin yeni tip koronavirüs vakası bildirildiğini belirterek "Salgın başladığından bu yana bir günde görülen en yüksek rakam. Bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var." dedi.

Bayram Altuğ   | 20.05.2020
Dünya Sağlık Örgütü Direktörü Ghebreyesus: Bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde son 24 saatte 106 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası bildirildiğini belirterek "Salgın başladığından bu yana bir günde görülen en yüksek rakam. Bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var." dedi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Dün sona eren 73. Dünya Sağlık Asamblesi'nde (DSA), "şimdiye kadar görülmemiş bir dayanışmaya şahitlik ettiklerini" ifade eden Ghebreyesus, tüm ülke temsilcilerine teşekkür etti. DSA'da oybirliğiyle kabul edilen "Kovid-19 salgının küresel çapta ele alınışı ve DSÖ'nün pandemideki rolünü inceleyecek bir soruşturma başlatılması kararı"dan memnuniyet duyduğunu aktaran DSÖ Genel Direktörü, "Bu uygulanırsa hem insan hayatını hem de geçim kaynaklarını koruyan daha tutarlı, eşgüdümlü ve daha adil bir karşılık sağlayacaktır." diye konuştu.

"Son 24 saatte 106 bin yeni vaka bildirildi"

Son günlerde dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısındaki artışa dikkati çeken Ghebreyesus, "DSÖ'ye son 24 saatte 106 bin yeni vaka bildirildi. Salgın başladığından bu yana bir günde görülen en yüksek rakam. Bu salgında gideceğimiz daha uzun bir yol var." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, bu vakaların neredeyse üçte ikisinin 4 ülkeden bildirildiğine dikkati çekti. Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerde artan vaka sayısı konusunda endişe duyduklarını vurgulayan Ghebreyesus, DSÖ'nün tedarik zincirinin açık kalması, sağlık çalışanları ve hastalara tıbbi malzeme ulaştırılması konusunda üye ülkeleri desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Soruşturmanın ne zaman başlayacağı netlik kazanmadı

Salgına ilişkin küresel soruşturmanın ne zaman başlayacağı sorusu üzerine Ghebreyesus, "Mümkün olan en kısa zamanda bunu yapacağız. Ayrıca şartların oluşmasını görmemiz gerekecek. Gerekli tüm istişareleri de yapmamız gerekiyor." dedi.

"Hesap verebilirlik" ilkesine bağlı olduklarının altını çizen Ghebreyesus, yaptıkları icraatlara ilişkin örgütün zaten düzenli olarak raporlar hazırladığını söyledi. Ghebreyesus, "DSÖ'nün herkesten daha fazla hesap verebilirlik çağrısında bulunduğunu defalarca söyledim." ifadesini kullandı.

Trump'ın mektubuna kısa cevap

ABD Başkanı Donald Trump'ın DSÖ'ye gönderdiği mektupla ilgili sorulara da ayrıntılı cevap vermeyen Ghebreyesus, "Cevabım çok basit: Mektubu aldık ve içeriğine bakıyoruz." dedi.

Trump, 19 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, "DSÖ'ye çok detaylı bir mektup gönderdik ancak esasen DSÖ kendisine çekidüzen vermeli, daha iyi bir iş çıkarmalı. ABD'nin de aralarında bulunduğu diğer ülkelere daha adil davranmalı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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