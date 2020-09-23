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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Mısır'daki göstericilerin taleplerine cevap verilmesi çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Mısır'daki göstericilerin taleplerine cevap verilmesi çağrısında bulunarak göstericilere saldırmanın "haram" olduğunu belirtti.

Muhammed Semiz   | 23.09.2020
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Mısır'daki göstericilerin taleplerine cevap verilmesi çağrısı

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali el-Karadaği, Mısır'daki göstericilerin taleplerine cevap verilmesi çağrısında bulunarak göstericilere saldırmanın "haram" olduğunu belirtti.

Karadaği, Mısır'da düzenlenen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi karşıtı gösterilerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Göstericilere saldırmanın şeran haram olduğunu ifade eden Karadaği, barışçıl gösterilerin tüm uluslararası kanun ve sözleşmelerde meşru bir hak olduğunu vurguladı.

Karadaği, göstericilerin adaletsizliği, siyasi ve ekonomik başarısızlığı, evleri ve mescitlerinin yerle bir edilmesini reddettiklerini, bu yüzden haklarının gözetilmesi ve engellenmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Halkın taleplerine cevap verilmesini istediklerini kaydeden Karadaği, Mısır'daki şerefli asker ve polislere Mısır halkına karşı sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

İspanya'da yaşadığı belirtilen Mısırlı muhalif Muhammed Ali, geçen sene 20 Eylül'de Mısır halkına yaptığı "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi rejimine karşı protestolar düzenlenmesi" çağrısını, gösterilerin birinci yılı olan pazar günü de yinelemişti.

Ali, pazartesi günü yaptığı açıklamada da yönetim karşıtı protestoların her gün devam etmesi çağrısında bulunmuştu.

Çağrılara uyarak meydanlara çıkan yüzlerce gösterici gözaltına alınmış ancak daha sonra birçoğu serbest bırakılmıştı.

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