Dünya Müslüman Alimler Birliğinden mahkumları serbest bırakın çağrısı
Dünya Müslüman Alimler Birliği, tüm hükümetlere Kovid-19 yayılması nedeniyle mahkumları serbest bırakmaları çağrısında bulundu.
İstanbul
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Dünya Müslüman Alimler Birliği, tüm hükümetlere yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması nedeniyle mahkumları serbest bırakmaları çağrısında bulundu.
Birlik tarafından yapılan açıklamada, "Birlik, tüm hükümetlerden zulme uğramış tüm mahkumların ve bunların dışında salgına tutuldukları yerde maruz kalma durumunda olanların serbest bırakılmasını, ülkeden ve kulların üzerinden haksızlık ve zulmün kaldırılması çağrısında bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, her ülkedeki sağlık kurumları tarafından alınan kararlara uyulması ve onlarla iş birliği halinde olunması gerektiği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.