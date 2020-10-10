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Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Kırgızistan'a 'şiddetten kaçınma ve diyalog' çağrısı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Karadaği, Kırgızistan'daki siyasi krizin çözümü için tüm taraflara "ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını ve istikrarını korumak adına ciddi diyalog" çağrısında bulundu.

Yassine Aydi,Mehmet Nuri Uçar   | 10.10.2020
Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Kırgızistan'a 'şiddetten kaçınma ve diyalog' çağrısı

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, Kırgızistan'da parlamento seçim sonuçlarının protesto edilmesiyle başlayan siyasi krizin çözümü için tüm taraflara "ülkenin egemenliğini, bağımsızlığını ve istikrarını korumak adına ciddi diyalog" çağrısında bulundu.

Birliğin internet sitesinde yayımlaman açıklamasında Karadaği, Kırgızistan'daki "kritik durum" hakkında endişe duyduğunu belirtti.

Karadaği, "Kırgızistan'ın bağımsızlığını, egemenliğini ve istikrarını koruyan ve buna açgözlü insanların müdahalesini önleyen adil bir çözüme ulaşmak için acil, ciddi ve etkili bir diyalog" çağrısında bulundu.

Tüm tarafları "şiddetten kaçınmaya" davet etti

Kırgızistan halkını, hükümetini ve muhalefetini "ülkedeki protestoları barışçıl yollarla sürdürmeye ve şiddet kullanmamaya" davet eden Karadaği, ayrıca kan dökülmesinin engellenmesi, insanların şeref ve namusunun korunması, kamu ve özel mallara zarar verilmemesi çağrısı yaptı.

Karadaği, sorunların çözümünün medeni bir diyalogla aranması gerektiğinin altını çizerek, aksi halde krizin ağırlaşacağını ve bu durumun "açgözlülerin ülkeye müdahalesine yol açacağı, dolayısıyla fitnenin büyüyeceği ve ondan kurtulmanın zor olacağı" uyarısında bulundu.

Kırgızistan'da 4 Ekim'de yapılan milletvekili seçimlerinin sonuçlarını tanımayan muhalefet partilerinin taraftarları, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis binasını işgal etmiş, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev ve eski milletvekili Sadır Caparov'u cezaevinden çıkarmıştı.

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