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Dünya Müslüman Alimler Birliği Sri Lanka'daki Müslümanlara yönelik ayrımcılığı kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, Sri Lanka'daki Müslümanlara yönelik sistematik ırkçılık ve ayrımcılığa tepki gösterdi.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 15.03.2021
Dünya Müslüman Alimler Birliği Sri Lanka'daki Müslümanlara yönelik ayrımcılığı kınadı

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, Genel Sekreter Ali Muhyiddin el-Karadaği, uluslararası topluma, İslam dünyasına ve insan hakları örgütlerine, savunmasız halklara sahip çıkılması çağrısında bulundu.

Karadaği, Birliğin sadece Müslümanların değil dünyanın neresinde olursa olsun tüm insanların hakkını savunan net bir duruşu olduğunu hatırlattı.

Sri Lanka'da Müslümanlara yönelik sistematik ırkçılık ve ayrımcılığı kınayan Karadaği, Müslüman azınlığa karşı nefret söylemlerini yayanlara karşı durulması, bu kitlenin haklarının ve güvenliğinin teminat altına alınması, dini simgelerine ve uygulamalarına saygı gösterilmesi çağrısı yaptı.

Karadaği, karşılıklı saygı ve barış içinde yaşanması, şiddet ve nefret dilinden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Sri Lanka Kamu Güvenliği Bakanı Sarath Weerasekaera, 13 Mart'ta halka açık yerlerde burka giyilmesini yasaklayan yönergeyi imzaladığını açıklamıştı.

Weerasekaera, ülkede kayıt altında olmayan medreselerin gerekli düzenlemeleri yapmadığı takdirde kapatılmasına yönelik adımların atılacağını da kaydetmişti.

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