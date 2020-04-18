Euro
7.53
Dolar
6.93
BIST 100
98,398.81
Altın
1,681.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, hastalığa yakalananlar dışındakiler için oruç tutmaya engel oluşturmadığını duyurdu.

Sofya Hocabaşi,Said İbicioğlu   | 18.04.2020
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Müslüman Alimler Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayı yaklaşırken, İslam aleminin ve dünyanın Kovid-19 konusundaki durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde oruç tutulup tutulmayacağı konusunda bir çok karmaşanın yaşandığına dikkatin çekildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayında oruç tutmak İslam'ın en temel kurallarından biridir. Oruç tutmak, hastalık, seyahat, yaşlılık ve gebelik gibi durumlar sebebiyle muaf olanlar hariç tüm Müslümanların üzerine kesin hükümler ile farzdır. Kovid-19 da hastalığa yakalananlar hariç oruç tutmamak için geçerli bir sebep değildir. Bilimsel ve tıbbi araştırmalar, oruç tutmanın bağışıklık sistemini zayıflatmadığını, aksine vücuttaki hücreleri yenilediğini ve vücuda fayda sağladığını göstermiştir."

Sağlık önlemleri çerçevesinde camilerin kapalı olduğu ülkelerde Müslümanların teravih namazlarını da evlerinde kılması gerektiği aktarılan açıklamada, Müslüman ülkelere Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm mahkumları serbest bırakma, kapsamlı bir uzlaşıya vararak ramazan ayında savaşları durdurma, ablukaları kaldırma ve hapishanelerdeki alimleri serbest bırakma çağrısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya Müslüman Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 86'a yükseldi
İmmün plazma tedavisi uygulanan 3 koronavirüs hastasında umut veren gelişme
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 15 bin 464'e yükseldi
İngiltere'de huzurevlerinde Kovid-19 nedeniyle 7 bin 500 kişinin öldüğü öne sürüldü

Benzer haberler

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil

Koronavirüsün öğrettikleri de var hatırlattıkları da

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 bin 86'a yükseldi

'Payitaht Albülhamid' dizisi ekibi koronavirüs günlerini canlı yayında anlattı

'Payitaht Albülhamid' dizisi ekibi koronavirüs günlerini canlı yayında anlattı
İmmün plazma tedavisi uygulanan 3 koronavirüs hastasında umut veren gelişme

İmmün plazma tedavisi uygulanan 3 koronavirüs hastasında umut veren gelişme
İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 15 bin 464'e yükseldi

İngiltere'de Kovid-19 kaynaklı ölümler 15 bin 464'e yükseldi