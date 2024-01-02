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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği, "İsrail'in Gazze'den kaçırdığı bebeğin geri alınmasını" istedi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, "Allah'ın izniyle bu bebeğe bakma sorumluluğunu üzerime aldığımı beyan ederim. Onurumuz kıymetlidir. Bu aşağılanmayı kabul edemeyiz" ifadesini kullandı.

Zeynep Tüfekçi Gülay  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Dünya Müslüman Alimler Birliği, "İsrail'in Gazze'den kaçırdığı bebeğin geri alınmasını" istedi

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, İslam dünyasına, İsrail askerinin Gazze'den kaçırdığı bebeğin geri alınması çağrısında bulundu.

Karadaği, X sosyal medya platformundan konuya dair paylaşım yaptı.

Paylaşımında İslam dünyasına ve Arap liderlere seslenen Karadaği, İsrail askerinin Gazze'den kaçırdığı bebeğin geri alınmasını istedi.

Karadaği, "Allah'ın izniyle bu bebeğe bakma sorumluluğunu üzerime aldığımı beyan ederim. Onurumuz kıymetlidir. Bu aşağılanmayı kabul edemeyiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun saldırılarında 9 binden fazla çocuğun öldürüldüğü Gazze'de, bir İsrail askerinin bulduğu, ailesinin öldürüldüğü düşünülen bebeği İsrail'e kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

İsrail ordu radyosuna konuşan İsrailli asker Harel Itah'ın arkadaşı Shahar Mendelson, Itah'ın Gazze'de girdiği bir evde ağlarken bulduğu Filistinli bir kız bebeği İsrail'e götürdüğünü söylemişti.

Mendelson, Gazze'nin kuzeyinde aldığı yaralar sonucu 30 Aralık Cumartesi günü ölen arkadaşı Itah'ın bir kız arkadaşına kaçırdığı bebek hakkında bilgi verdiğini aktarmıştı.

Bebeğin akıbetine ilişkin bilgi verilmezken, sunucu kaçırılan bebeğin aile ve akrabalarının muhtemelen öldürülmüş olabileceği yorumunu yapmıştı.

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