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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasını kınadı

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Kur'an-ı Kerim'e yapılan ahmaklığın, kutsal kitaba değil yapana zarar vereceğini vurguladı.

Mustafa M. M. Haboush,Ali Semerci   | 31.08.2020
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasını kınadı

Istanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, dün Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun Kur'an-ı Kerim'i yırtmasını kınayarak, olayı "teröre teşvik ve kutsalları küçümseme" olarak değerlendirdi.

Karadaği, Facebook hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Kur'an-ı Kerim'in radikal bir Norveçli tarafından yırtılması ve aşağılanması Kur'an-ı Kerim'in bir insan yapıtı olmadığının kanıtıdır. Eğer gücünü insanlardan alan bir kitap olsaydı (şimdiye kadar) yok olmuştu. Ancak o insanların rabbi olan Allah'tan gelmiştir." ifadesini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'e yapılan ahmaklığın, kutsal kitaba değil yapana zarar vereceğini vurgulayan Karadaği, bu olaya karşı verilecek ilk cevabın, Kuran-ı Kerim'in uygulanması üzerine İslami bir kolektif fikir birliği sağlamak olduğuna işaret etti.

Norveç yönetiminden, olayın failini "teröre teşvik ve kutsalları küçümsemekten" hesaba çekmesini isteyen Karadaği, Müslümanları da İslam öğretilerine daha fazla uymaya çağırdı ve aşırılığa aşırılıkla karşılık vermeme uyarısında bulundu.

Norveç'in başkenti Oslo'da İslam karşıtı aşırı sağcı bir grubun dün parlamento önünde düzenlediği eylemde Kur'an-ı Kerim yırtılmıştı.

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