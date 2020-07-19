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Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Libya'da tek çare meşru hükümetin desteklenmesi

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Libya'da tek çarenin, meşru hükümetin desteklenmesi olduğunu belirtti.

Gülşen Topçu   | 19.07.2020
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği: Libya'da tek çare meşru hükümetin desteklenmesi

İstanbul

Twitter hesabından açıklama yapan Karadaği, "Uluslararası tanınırlığa sahip meşru hükümetin, ülke topraklarında kontrolü elinde bulunduran sivil bir hükümet olması için desteklenmesi tek çaredir." ifadesini kullandı. 

Bazı Avrupa ülkelerini, Libya krizinde çelişkili tavır takınmakla suçlayan Karadaği, "Bu ülkeler, Rusya'nın Libya'daki varlığına karşı olduğunu iddia ediyor ancak askeri olarak ve paralı askerler aracılığıyla Rusya tarafından desteklenen ve haddizatında bir Rus projesi olan Hafter'in yanında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kremlin Sarayı'nın yemek işini yönettiği için "Şef" lakabıyla anılan Yevgeny Prigozhin'e ait güvenlik şirketi Wagner grubu, Suriye, Ukrayna, Libya ve Afrika ülkelerinde paralı askerleri ve siyasi faaliyetleriyle tanınıyor.

Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı gruplara Moskova'nın desteği sırasında ismi sıkça duyulan Wagner, Birleşmiş Milletler raporlarına göre binden fazla paralı askeriyle Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter için savaşıyor.

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