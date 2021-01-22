Euro
9.00
Dolar
7.39
BIST 100
1,542.83
Altın
1,853.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Biden'ın ırkçılık karşıtı açıklamalarını övdü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, ABD Başkanı Joe Biden'ın göreve başlamasının ardından yaptığı ırkçılık ve etnik ayrımcılık karşıtı açıklamaları takdirle karşıladı.

Ekrem Biçeroğlu   | 22.01.2021
Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Biden'ın ırkçılık karşıtı açıklamalarını övdü

İstanbul

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği, Facebook üzerinden paylaştığı mesajında, göreve başlayan ABD Başkanı Biden'ı tebrik etti.

Biden'ın ırkçılığa ve etnik ayrımcılığa karşı söylemler içeren açıklamasını öven Karadaği, Biden'ı "insanlık üzerindeki zulümleri defetmek için tüm çabasını göstermeye ve görev süresince insan hakları, özgürlükler ve adalet konularına katkı yapmaya" çağırdı.

Karadaği mesajında Biden'ı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde fakir halklara yardım edilmesi ve ayrım gözetmeden herkese aşı ve ilaç sağlanması için çalışmalar yapmaya da davet etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri ayrıca tüm tarafların teröre karşı ortak ve ciddi bir çalışma ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Herkesi tüm dinlere karşılı saygılı olmaya çağıran Karadaği, İslam'a karşı oluşturulan korkunun ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 420 bini geçti
KKTC'de Kovid-19'a karşı ilk aşılama programı tamamlandı
Karlı yolları aşarak 85 yaş ve üstü vatandaşları evlerinde aşılıyorlar
Fransa, Kovid-19 aşısı teslimatında gecikmeler yaşanması halinde ceza veya yaptırım uygulayabilir
İsrail'de son 24 saatte 7 binden fazla Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Biden'ın ırkçılık karşıtı açıklamalarını övdü

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği, Biden'ın ırkçılık karşıtı açıklamalarını övdü

ABD'de dini ritüeller, başkanlık yemin töreni geleneğinin önemli bir parçası

Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Fauci: Amerikalıların yüzde 85'i yaz sonuna kadar aşılanırsa sonbaharda normale dönebiliriz

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, Biden'a karşı 'azil' maddesi sundu

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi, Biden'a karşı 'azil' maddesi sundu
ABD'de Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı

ABD'de Biden'ı protesto eden aşırı solcu göstericiler Demokrat Parti ofisine saldırdı
Biden'ın yemin törenindeki 'birlik' çağrısı Amerikan basınının manşetlerinde

Biden'ın yemin törenindeki 'birlik' çağrısı Amerikan basınının manşetlerinde