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Dünya

Dünya Meteoroloji Örgütü: Paris İklim Anlaşması'na ihtiyaç oldukça açık

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, ABD Başkanı Donald Trump'ın, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını açıklamasına ilişkin, anlaşmaya ihtiyacın açık olduğunu söyledi.

Muhammet İkbal Arslan  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Dünya Meteoroloji Örgütü: Paris İklim Anlaşması'na ihtiyaç oldukça açık

Cenevre

Nullis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Trump'ın kararına yönelik "Paris İklim Anlaşması'na ihtiyaç oldukça açık." ifadelerini kullanan Nullis, iki hafta önce 2024'ün kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu bildirdiklerini hatırlattı.

Nullis, yüzey sıcaklığının sanayi öncesi ortalamasının yaklaşık 1,55 derece üzerinde kaydedildiğini, bu nedenle özel eyleme ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Trump, eski Başkan Joe Biden döneminde ABD'nin yeniden taraf olduğu Paris İklim Anlaşması'ndan ayrılacağını bildirmişti.

İklim krizinin etkilerinin azaltılması amacıyla Fransa'nın başkenti Paris'te 12 Aralık 2015'te düzenlenen BM İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nda (COP) kabul edilen Paris Anlaşması, 4 Kasım 2016'da yürürlüğe girdi.

Anlaşmada imzası olan ülkeler, küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesi döneme göre 2 derecenin altında tutmayı, mümkünse 1,5 dereceyle sınırlamayı, bunun için de yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyor.

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