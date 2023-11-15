Dolar
28.67
Euro
31.15
Altın
1,962.76
ETH/USDT
2,017.80
BTC/USDT
36,380.00
BIST 100
7,665.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır’daki El Ariş Havalimanı’nda açıklamalarda bulunuyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız. A Milli Futbol Takımı, Almanya'yla oynayacağı özel karşılaşma ve Galler ile yapacağı 2024 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçları hazırlıklarını Riva Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürüyor.
logo
Dünya

Dünya Meteoroloji Örgütü: Atmosferdeki sera gazları 2022'de bir kez daha rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğine yol açan atmosferdeki sera gazlarının geçen yıl bir kez daha en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi.

Dilara Karataş  | 15.11.2023 - Güncelleme : 15.11.2023
Dünya Meteoroloji Örgütü: Atmosferdeki sera gazları 2022'de bir kez daha rekor seviyeye ulaştı

Ankara

WMO açıklamasında, 2022'de salınan karbondioksitin küresel ortalamasının ilk kez Sanayi Devrimi öncesi seviyelerin yüzde 50 üzerine çıktığı ifade edildi.

Sera gazı artışının 2023'te de devam ettiği kaydedilen açıklamada, bu yıl karbondioksit konsantrasyonlarındaki artış oranının da geçen yıla ve on yılın ortalamasına göre biraz daha düşük olduğu belirtildi.

Açıklamada, bunun "büyük olasılıkla" karbon döngüsündeki doğal, kısa süreli değişimlerden kaynaklandığı ancak endüstriyel faaliyetler nedeniyle emisyonların artmaya devam ettiğine dikkat çekildi.

Atmosferdeki metan konsantrasyonlarının da artışta olduğu vurgulanan açıklamada, nitröz oksit seviyesinin de 2022'de bir önceki seneye kıyasla kayıtlara geçen en büyük yıllık artışı gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, sera gazı salınımlarının artması durumunda, karbondioksitin havada birikeceği ve bu sene kaydedilen sıcaklık rekorlarının, emisyonlar sıfıra düşürülse bile "bu yüzyılın sonuna kadar devam edebileceği" uyarısı yaptı.

Atmosferdeki sera gazlarının geçen yıl bir kez daha en yüksek seviyesine ulaştığı kaydedilen açıklamada ayrıca, Dünya'nın en son 3-5 milyon yıl önce sıcaklığın 2-3 santigrat derece daha yüksek olduğu dönemde geçen seneye benzer bir karbondioksit seviyesini gördüğü ifade edildi.

Cenevre'deki basın toplantısında konuşan WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, bilim camiasının uyarılarına karşın "hala aksi yönde ilerlendiğini" bildirdi.

Taalas, şu anki sera gazı konsantrasyonları seviyesinin, gelecekte sıcaklıkları, Paris İklim Antlaşmasında belirlenen hedeflerin çok daha üzerine çıkarabileceği konusunda uyardı.

Sıcaklık artışlarına aynı zamanda yoğun yağış, buz erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi de dahil aşırı hava koşullarının eşlik edeceğine dikkati çeken Taalas, fosil yakıt tüketiminin acil azaltılması çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesini planlıyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Filistin İçin Tek Yürek Zirvesi"ne özel Filistin kitabı ve sergisi
Emine Erdoğan ile "first lady"lerden Filistin için dünyaya ortak çağrı
Gazzeli bazı kanser hastaları ile refakatçileri Türkiye'ye getirilecek
MSB'nin Gazze'ye sağlık personeli ve tıbbi malzeme taşıyan uçağı El-Ariş Havalimanı'na indi

Benzer haberler

Dünya Meteoroloji Örgütü: Atmosferdeki sera gazları 2022'de bir kez daha rekor seviyeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü: Atmosferdeki sera gazları 2022'de bir kez daha rekor seviyeye ulaştı

Küresel ısınmanın insan sağlığı üzerindeki etkileri tehlikeli boyutlarda

BM Genel Sekreteri Guterres: Dünya iklim krizini kontrol altına almakta başarısız oluyor

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Selek: İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Selek: İstanbul barajlarındaki su miktarı 2 ay yetecek kadar görünüyor
İklim değişikliği Suriye, Irak ve İran'da kuraklığı "şiddetli" hale getirdi

İklim değişikliği Suriye, Irak ve İran'da kuraklığı "şiddetli" hale getirdi
Ülkelerin "aşırı" fosil yakıt üretim planları küresel ısınmayı sınırlandırma hedefini tamamen riske atıyor

Ülkelerin "aşırı" fosil yakıt üretim planları küresel ısınmayı sınırlandırma hedefini tamamen riske atıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet