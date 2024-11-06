Dünya liderlerinden Trump'a seçim zaferinin ardından tebrik mesajları
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Cumhuriyetçi Donald Trump'a, dünya çapında birçok devlet, hükümet ve uluslararası kuruluş lideri tebrik mesajı gönderdi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından ABD'deki başkanlık seçimi sonucuna ilişkin paylaşım yaptı.
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Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:
"Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Trump'ı tebrik ediyorum.
Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin meselesi ve Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere bölgesel ve küresel çapta yaşanan krizlerin, savaşların son bulmasını temenni ediyor; daha adil bir dünya için daha fazla çaba sarf edileceğine inanıyorum. Seçimlerin dost ve müttefik ABD halkı ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum."
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan başkanlık seçimini büyük bir mücadelenin ardından kazanarak yeniden ABD Başkanı seçilen dostum Donald Trump’ı tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 6, 2024
Amerikan halkının seçimiyle başlayacak olan bu yeni dönemde, Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlenmesini, Filistin…
NATO Genel Sekreteri
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Trump'ı tebrik ederek, Trump'ın liderliğinin bir kez daha İttifak'ı güçlü tutmanın anahtarı olacağını belirtip, NATO aracılığıyla barışı ilerletmek için Trump ile tekrar çalışmayı dört gözle beklediklerini kaydetti.
I just congratulated @realDonaldTrump on his election as President of the United States. His leadership will again be key to keeping our Alliance strong. I look forward to working with him again to advance peace through strength through #NATO.— Mark Rutte (@SecGenNATO) November 6, 2024
Avrupa Birliği
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trump'ı içtenlikle kutluyorum." ifadesini kullandı.
Von der Leyen, "AB ve ABD sadece müttefik değil, halklarımız arasında da 800 milyon vatandaşı birleştiren gerçek bir ortaklıkla birbirimize bağlıyız. O halde onlara hizmet etmeye devam eden güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım." mesajını paylaştı.
I warmly congratulate Donald J. Trump.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 6, 2024
The EU and the US are more than just allies.
We are bound by a true partnership between our people, uniting 800 million citizens.
So let's work together on a strong transatlantic agenda that keeps delivering for them.
AB Konseyi Başkanı Charles Michel de tebrik mesajında "AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahip. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor." değerlendirmesini yaptı.
Congratulations to President-elect @realDonaldTrump.— Charles Michel (@CharlesMichel) November 6, 2024
🇪🇺 & 🇺🇸 have an enduring alliance and a historic bond. As allies and friends, the EU looks forward to continuing our constructive cooperation.
The EU will pursue its course in line with the strategic agenda as a strong,…
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Trump'ı tebrik ederek, "Başkan Trump'ın küresel ilişkilerde 'güç yoluyla barış' yaklaşımına olan bağlılığını takdir ediyorum." ifadesini kullandı.
Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024
I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against…
Azerbaycan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Trump'ı tebrik ederek, "İkili ortaklığımızı siyasi, ekonomik ve ticari, güvenlik, enerji, yeşil ve dijital geçiş ve diğer alanlar da dahil olmak üzere tüm alanlarda daha da genişletmeye ve derinleştirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.
President Ilham Aliyev congratulated Donald Trump on his relection as President of the United States@realDonaldTrump pic.twitter.com/TZRwKomsqZ— Ilham Aliyev (@presidentaz) November 6, 2024
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Trump'ın "büyük bir zafer" kazandığını belirterek, kendisini tebrik etti.
Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve Başbakan İrakil Kobakhidze, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Trump'ı tebrik etti.
Başbakan Kobakhidze, X hesabından, Trump'ın ABD'deki başkanlık seçiminde "kesin zafer" elde ettiğini açıkladı.
Avrupalı liderler, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı tebrik etti
ABD’nin 47. Başkanı seçilen Trump'ı, Avrupa'daki hükümet ve devlet başkanları tebrik etti.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahsım ve İtalyan Hükümeti adına, ABD'nin gelecek dönem başkanı Trump'ı en içten şekilde tebrik ediyorum. İtalya ve ABD, sarsılmaz bir ittifak, ortak değerler ve tarihi bir dostlukla birbirine bağlanan 'kardeş' milletlerdir. Bu, artık daha da güçlendireceğimizden emin olduğum stratejik bir bağdır. İyi işler Başkan." ifadelerini kullandı.
A nome mio e del Governo italiano, le più sincere congratulazioni al Presidente eletto degli Stati Uniti, Donald #Trump.— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 6, 2024
Italia e Stati Uniti sono Nazioni “sorelle”, legate da un’alleanza incrollabile, valori comuni e una storica amicizia.
È un legame strategico, che sono certa…
Fransa
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD seçimlerinde zaferini ilan eden Trump için X hesabından paylaşımda bulundu. Macron, "Tebrikler Başkan Trump. 4 yıl boyunca yaptığımız gibi birlikte çalışmaya hazırız. Sizin inançlarınızla ve benimkilerle. Saygı ve azimle. Daha fazla barış ve refah için." değerlendirmesinde bulundu.
Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024
İngiltere
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Trump'ı tebrik ederek, "Başkan seçilen Trump'ı tarihi seçim zaferinden ötürü tebrik ediyorum. Sizinle gelecek yıllarda birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." diyerek İngiltere ve ABD'nin en yakın müttefikler olduğunu, iki ülkenin özgürlük ve demokrasi gibi ortak değerleri korumak için birlikte hareket edeceklerini kaydetti.
Congratulations President-elect @realDonaldTrump on your historic election victory.— Keir Starmer (@Keir_Starmer) November 6, 2024
I look forward to working with you in the years ahead. pic.twitter.com/QYHLd4k4EG
Avusturya
Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, X hesabından seçim başarısından ötürü Trump'ı tebrik ettiğini belirterek, şunları aktardı:
"ABD, Avusturya'nın önemli stratejik müttefiki. Küresel sınamalara karşı durabilmek için transatlantik ilişkilerimizi birlikte güçlendirmek ve ileriye taşıyacak olmaktan mutluluk duyuyoruz."
Congratulations to @realDonaldTrump on the election victory. The United States is an important strategic partner for Austria. We look forward to further expanding and strengthening our transatlantic relations to successfully address global challenges together.— Karl Nehammer (@karlnehammer) November 6, 2024
Macaristan
Macaristan Başbakanı Viktor Orban Trump’ın seçim zaferini, "ABD'nin siyasi tarihinin en büyük geri dönüşü" olarak tanımlarken, "Başkan Trump'ı, muazzam zaferinden dolayı tebrik ediyoruz. Dünya için çok ihtiyaç duyulan bir zafer." ifadesini kullandı.
The biggest comeback in US political history! Congratulations to President @realDonaldTrump on his enormous win. A much needed victory for the World!— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) November 6, 2024
Malta
Malta Başbakanı Robert Abela, X hesabından "Seçilmiş Başkan Trump'a, şahsımın ve Malta Hükümeti'nin en iyi dileklerini gönderiyorum. Dünya halklarının hak ettiği barışı, istikrarı ve refahı sağlamak için birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." paylaşımında bulundu.
President-elect @realDonaldTrump, my best wishes and those of the Government of Malta. I look forward to working together to deliver the peace, stability and prosperity that the world's people deserve. - RA— Robert Abela (@RobertAbela_MT) November 6, 2024
Sırbistan
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, sosyal medya hesabından Trump ile fotoğrafını paylaşarak, "Trump'ı seçim zaferi nedeniyle tebrik ederim. Önümüzdeki zorluklara karşı birlikte mücadele edeceğiz. Sırbistan istikrar, refah ve barışın korunmasında ABD ile işbirliğine hazır." ifadelerini kullandı.
Karadağ
Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic yayımladığı Trump'a tebrik mesajında şunları kaydetti:
"Karadağ ve ABD ortak hedef ve değerler doğrultusunda demokrasi, güvenlik ve istikrarı ilerletmek için odaklanmış iki dost ülke ve ortaktır. NATO müttefikleri olarak dostluğumuzu güçlendirmek ve işbirliğimizi derinleştirmek için sizin yönetiminizde (Trump) yakın bir şekilde çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."
My sincere congratulations to the newly elected President of the USA, @realDonaldTrump.— Jakov Milatovic 🇲🇪🇪🇺 (@JakovMilatovic) November 6, 2024
Montenegro and the USA are friends and steadfast partners, united by shared goals and values, focused on advancing democracy, security, stability, and freedom.
As NATO allies, we look…
Kosova
Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, paylaşımında Trump'a en içten tebriklerini ileterek, "ABD, Kosova'nın sadık ortağı ve vazgeçilmez müttefiki olmaya devam ediyor. Bağımız ve stratejik ittifakımızı daha da derinleştirmek için yeni yönetimle çalışmayı dört gözle bekliyorum. Tanrı Amerika'yı korusun." ifadelerine yer verdi.
On behalf of the people of the Republic of Kosovo, I extend our heartfelt congratulations to @realDonaldTrump and @JDVance on their election as President and Vice President of the United States.— Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) November 6, 2024
The U.S. remains Kosovo’s steadfast partner and indispensable ally. I look forward… pic.twitter.com/2xebHvoIFz
Slovenya
Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, mesajında, Trump liderliğinin kilit rol oynayacağını ifade ederek, "Slovenya sizinle çalışmaya hazır. Birlikte daha demokratik, güvenli ve yeşil bir dünya inşa edebiliriz." görüşünü aktardı.
Congratulations, @realDonaldTrump, on your re-election as President of the United States of America. Our transatlantic family and the entire international community face many challenges today, and your leadership in addressing them will be of key importance. Slovenia is ready to…— Nataša Pirc Musar (@nmusar) November 6, 2024
Arnavutluk
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, sosyal medya hesabından şunları paylaştı:
"Trump'ı olağanüstü zaferinden dolayı tebrik ederiz. İki ülke ilişkilerini güçlendirmek için ABD'nin 46'ncı Başkanı ile çalışmak bir onurdu. Barış, refah, ilerleme ve ilişkilerimizi daha da geliştirmek üzere 47'nci Başkan ile birlikte çalışma ayrıcalığını da sabırsızlıkla bekliyorum."
Congratulations to @realDonaldTrump on this remarkable victory🇺🇸— Edi Rama (@ediramaal) November 6, 2024
It was a true honor to work alongside the 46th President of the United States to strengthen the bond between our two countries. I look forward to the great privilege of working with the 47th President to further… pic.twitter.com/mg6lniTER4
Kuzey Makedonya
Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi ve vatandaşları adına seçimde elde ettiği zaferden dolayı Trump’ı tebrik etti.
Söz konusu zaferin, ABD halkının özgürlük ve demokrasi ilkelerine olan derin inancının bir teyidi olduğuna dikkati çeken Mickoski, güvenlik, ekonomik kalkınma ve demokratik reform alanlarında güçlü ortaklık ve işbirliğinin daha da derinleştirilmesini sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.
Во мое лично име и во име на граѓаните, упатувам срдечни честитки до претседателот @realDonaldTrump за неговата победа на изборите за претседател на Соединетите Американски Држави.— Христијан Мицкоски (@MickoskiHM) November 6, 2024
Оваа победа е потврда на длабоката верба на американскиот народ во принципите на слободата и…
Bosna Hersek
Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanı Milorad Dodik Trump'ın zaferinin Bosna Hersek ile ilişkilere yeni bir vizyon kazandıracağına işaret ederek, "RS ve şahsım adına Trump'ın zaferi değer verdiğimiz değerlere dönüşü simgeliyor." değerlendirmesinde bulundu.
Побједа @realDonaldTrump је и наша побједа. Славље у Палати Републике. pic.twitter.com/ixKxN3sVkJ— Милорад Додик (@MiloradDodik) November 6, 2024
Hırvatistan
Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, sosyal medya hesabından Trump'ı tebrik ederek, "Hırvatistan ve ABD ilişkilerini daha da geliştirmek için birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
Congratulations to @realDonaldTrump on convincing victory and second term as the U.S. President. I look forward to our cooperation and further advancing 🇭🇷🇺🇸 relations.— Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) November 6, 2024
İrlanda
İrlanda Başbakanı Simon Harris, X'ten yaptığı paylaşımda, Trump’ı tebrik ederek, "ABD halkı sözünü söyledi. İrlanda önümüzdeki yıllarda halklarımız ve uluslarımız arasındaki tarihi ve kopmaz bağları derinleştirmek ve güçlendirmek için çalışacak." ifadelerini kullandı.
Congratulations to US President-elect @realDonaldTrump on your victory. The people of the United States have spoken and Ireland will work to deepen and strengthen the historic and unbreakable bonds between our people and our nations in the years ahead.— Simon Harris TD (@SimonHarrisTD) November 6, 2024
Yunanistan
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, X hesabından yaptığı paylaşımda Trump'a hitaben, "Seçim zaferiniz için tebrikler. Yunanistan, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi, önemli bölgesel ve küresel meselelerde birlikte çalışmak için dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.
Hollanda
Hollanda Başbakanı Dick Schoof, Trump'ı tebrik etti.
Schoof, sosyal medya hesabından, ABD'nin Hollanda için her konuda önemli bir müttefik olduğunu belirterek, "Trump'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ediyorum. ABD ile Hollanda arasındaki ortak çıkarlar konusunda yakın işbirliğimizi sabırsızlıkla bekliyorum." paylaşımında bulundu.
Congratulations to @realDonaldTrump on winning the presidential election. The United States is an important ally for the Netherlands, both bilaterally and in international contexts such as NATO. I look forward to our close cooperation on the shared interests between the USA and…— Dick Schoof (@MinPres) November 6, 2024
Almanya
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ABD’nin 47. Başkanı seçilen Trump'ı tebrik etti.
Steinmeier ABD'de yapılan başkanlık seçimine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin 47. başkanı olarak seçilmenizden dolayı size tebriklerimi iletiyorum. Transatlantik ilişkiler ülkelerimizin ve kıtalarımızın istikrarı ve refahı için büyük öneme sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Trump’ı tebrik ederek, "Almanya ve ABD, Atlantik’in iki tarafında refah ve özgürlüğü teşvik etmek için uzun zamandan beri başarılı bir şekilde birlikte çalışıyor. Bunu, vatandaşlarımızın yararı için yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
I congratulate @realDonaldTrump on his election as US President. For a long time, Germany and the US have been working together successfully promoting prosperity and freedom on both sides of the Atlantic. We will continue to do so for the wellbeing of our citizens.— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) November 6, 2024
İsveç
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ı tebrik ederek, "Dost ve müttefik iki ülke olan ABD ve İsveç'in ikili ilişkilerini sürdürmeyi ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesine yer verdi.
I congratulate @realDonaldTrump on being elected the next President of the United States. I look forward to working together and continuing the excellent US-Sweden relations as friends and allies.— SwedishPM (@SwedishPM) November 6, 2024
Pakistan
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Trump'ı tebrik ederek ABD'deki yeni yönetimle İslamabad-Washington ortaklığının geliştirilmesi için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirtti.
Hindistan
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, Hindistan-ABD ilişkilerinin geliştirilmesi, küresel barış, istikrar ve refahın teşvik edilmesi için tebrik ettiği Trump ile çalışma isteğini dile getirdi.
Heartiest congratulations my friend @realDonaldTrump on your historic election victory. As you build on the successes of your previous term, I look forward to renewing our collaboration to further strengthen the India-US Comprehensive Global and Strategic Partnership. Together,… pic.twitter.com/u5hKPeJ3SY— Narendra Modi (@narendramodi) November 6, 2024
Avustralya
Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başkan Trump'ı seçim zaferi dolayısıyla kutluyorum. Avustralyalılar ve Amerikalılar büyük dost ve gerçek müttefikler. Birlikte çalışarak uluslarımız ve halklarımız arasındaki ortaklığın gelecekte de güçlü kalmasını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.
Congratulations to President Donald Trump on his election victory.— Anthony Albanese (@AlboMP) November 6, 2024
Australians and Americans are great friends and true allies.
Working together, we can ensure the partnership between our nations and peoples remains strong into the future.
Güney Kore
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, X'teki paylaşımında, "Güçlü liderliğiniz altında, Güney Kore-ABD ittifakının ve ABD'nin geleceği daha parlak olacaktır. Sizinle yakın çalışmayı dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullanarak Trump'ı tebrik etti.
Norveç
Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, X'teki paylaşımında, ABD başkanlık seçiminde zaferini ilan eden Trump'ı tebrik ederek, "ABD, Norveç'in en önemli ortağı ve müttefiki. Yeni Trump yönetimi ile ilişkilerimizi güçlendirmeye devam etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesini kullandı.
Yeni Zelanda
Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, X'teki paylaşımında, ABD'nin Yeni Zelanda'nın "en önemli ortaklarından biri" olduğunu ve Trump başkanlığındaki yeni yönetimle ikili ilişkilerin geliştirilmesi için çalışmayı beklediğini kaydederek Trump'ı tebrik etti.
The United States is one of New Zealand’s most important partners.— Christopher Luxon (@chrisluxonmp) November 6, 2024
Tonight, I congratulate President-elect @realDonaldTrump and look forward to building New Zealand’s relationship with his incoming Administration.
Maldivler
Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, X üzerinden, ABD ile işbirliğini güçlendirme, küresel barış ve refahı ilerletmek için Trump yönetimi ile beraber çalışmayı beklediğini kaydederek Trump'ı tebrik etti.
Finlandiya
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, X üzerinden, zaferini ilan eden Trump'ı tebrik ederek "Çağımızın önemli zorlukları konusunda sizinle (Trump) ve yönetiminizle yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyorum. Finlandiya ve ABD güvenlik, teknoloji ve iş dünyası da dahil olmak üzere pek çok alanda yakın müttefik." ifadelerini kullandı.
Ermenistan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, X hesabından Trump'ı tebrik ederek "Amerika Birleşik Devletleri'nin 47. Başkanı olarak etkileyici zaferinizden dolayı sizi gönülden tebrik ediyorum. Seçilen Sayın Başkan, ortak değerlerimize, önceliklerimize ve çıkarlarımıza dayalı stratejik ikili ilişkileri geliştirmek için sizinle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." paylaşımını yaptı.
Japonya
Doğu Asya ülkesi Japonya'da Başbakan İşiba Şigeru, sosyal medya hesabı X’ten yayımladığı mesajında, Trump’a "içten tebriklerini" sundu.
Japon lider, mesajında, "Japonya-ABD ittifakını daha da güçlendirmek ve özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i teşvik etmek için sizinle yakın bir şekilde çalışmayı gerçekten dört gözle bekliyorum." ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçi aday Donald Trump, ABD başkanlık seçiminden zaferle çıkarak ABD'nin 47. Başkanı olarak seçildi.
Mısır
Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, X sosyal medya platformundan tebrik mesajını paylaştı.
Sisi, "ABD Başkanı seçilen Donald Trump'a en içten tebriklerimi sunuyor, kendisine Amerikan halkının çıkarlarını gerçekleştirmede başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
Katar
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD’nin seçilmiş başkanı Trump için tebrik mesajı yayımladı.
Şeyh Temim, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD ve Katar arasındaki stratejik ilişkiyi güçlendirmek istediğini belirtti.
Katar Emiri, bölgesel ve uluslararası güvenliği ve istikrarı teşvik etme konusundaki ortak çabaları ilerletmek isteğini kaydetti.
Kuveyt
Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah da ABD seçimlerinin kazanan Trump'ı tebrik etti.
Kuveyt resmi ajansı KUNA'da yer alan habere göre Trump'ı kutlayan Emir Sabah, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerden övgüyle söz etti.
BAE
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iki ülke ilişkilerinin olumlu seyrinden söz etti.
Al Nahyan, "BAE, ABD'deki ortaklarımızla herkes için refah ve istikrar dolu bir gelecek için çalışmaya devam etmeyi dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.
Ürdün
Ürdün Kralı 2. Abdullah da ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ı tebrik etti.
X sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kral Abdullah, Ürdün'ün ABD ile uzun süredir devam eden ortaklığını güçlendirmek, bölgesel ve küresel barış ve istikrar için çalışmak istediğine işaret etti.
Bahreyn
Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife de Trump'a tebrik telgrafı gönderdi.
Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre Kral Al Halife, iki ülkenin stratejik ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.
Filistin
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD’nin seçilmiş başkanı Trump'ı tebrik etti.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, bölgede barış ve güvenlik için ABD Başkanı Trump ile birlikte çalışma arzusunu dile getiren Abbas, Filistinlilerin uluslararası hukuka uygun olarak özgürlük, kendi kaderini tayin etme ve devlet olma arayışına olan bağlılığını vurguladı.
Abbas, Trump'a gönderdiği tebrik telgrafında "Barışa olan bağlılığımızda kararlı kalacağız ve sizin liderliğiniz altında ABD'nin Filistin halkının meşru isteklerini destekleyeceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.