Euro
7.44
Dolar
6.87
BIST 100
98,398.81
Altın
1,687.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı.

Nuri Aydın   | 17.04.2020
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı Fotoğraf: Carlos Lebrato/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 560 bini geçti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada 560 bin 304 kişi Kovid-19'u yenmeyi başardı.

İyileşen vaka sayısı en fazla Çin'de görüldü. Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ülkede şu ana kadar 77 bin 944 kişi sağlığına kavuştu.

Çin'den sonra en fazla hastanın iyileştiği ülkeler ise sırasıyla Almanya (81 bin 800), İspanya (74 bin 797), ABD (58 bin 66), İran (54 bin 64), İtalya (40 bin 164) ve Fransa (32 bin 812) oldu.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 214 bin 230'a ulaşırken, virüs nedeniyle 148 bin 889 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 505 bin 137 aktif enfekte vaka bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi
Almanya'da camilerin mayısta açılması gündemde
Kanada'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1273'e yükseldi
'İngiltere'nin Çin'den aldığı Kovid-19 antikor testleri işe yaramıyor' iddiası
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı

Benzer haberler

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 150 bini aştı

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 150 bini aştı

Türkiye'nin gönderdiği sağlık malzemeleri Somali'ye ulaştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 560 bini aştı

BM Gıda ve Tarım Örgütü: Kovid-19 gıda sistemini etkileyebilir

BM Gıda ve Tarım Örgütü: Kovid-19 gıda sistemini etkileyebilir
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir

Kovid-19'un getirdiği ekonomik durgunluk yüz binlerce çocuk ölümüne neden olabilir