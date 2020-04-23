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Dünya, Ramazan 2020

Dünya genelinde yarın ramazanın ilk günü

Avrupa, Amerika, Asya, Afrika, Pasifik ve Umman haricindeki Arap ülkelerinde ramazan ayı 24 Nisan Cuma günü başlıyor.

Serdar Bıtmez,Zeynep Hilal Karyağdı   | 23.04.2020
Dünya genelinde yarın ramazanın ilk günü

İstanbul

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Yüksek Mahkemenin ramazan ayı hilalinin görülmesi üzerine cuma gününü ramazan ayının ilk günü olarak belirlediği açıklandı.

Katar, Kuveyt, BAE, Bahreyn, Yemen, Filistin ve Ürdün'de de ramazan hilalinin gözlemlendiği ve ilk orucun 24 Nisan Cuma günü tutulacağı bildirildi.

Umman'da ramazan cumartesi başlıyor

Öte yandan Umman'da ramazan ayının ilk gününün 25 Nisan Cumartesi günü başlayacağı açıklandı.

Umman Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hilalin görülmemesi nedeniyle ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği duyuruldu.

Irak'ta farklılık var

Irak'ta ise ramazan ayının başlangıç tarihi konusunda iki farklı açıklama yapıldı.

Ülkedeki Şiilerin en büyük dini merci Ayetullah Ali es-Sistani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayının ilk gününün cumartesi olarak belirlendiği ifade edildi.

Buna karşılık Irak Sünni Vakfı Başkanı Saad Kambeş, dün başkent Bağdat'taki İmam Azam Ebu Hanife Camisi'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan ayının cuma günü başlayacağını duyurmuştu.

Mısır, Lübnan ve Tunus da ramazan ayının cuma günü başlayacağını açıklamıştı.

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