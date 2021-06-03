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Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde uygulanan Kovid-19 aşı dozu sayısı 2 milyarı aştı

Emre Aytekin   | 03.06.2021
Dünya genelinde uygulanan Kovid-19 aşı dozu sayısı 2 milyarı aştı

Ankara
Dünya genelinde uygulanan Kovid-19 aşı dozu sayısı 2 milyarı aştı.

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