Euro
7.66
Dolar
7.10
BIST 100
98,667.45
Altın
1,702.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti.

Büşra Selvi Öğütcen   | 09.05.2020
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildikten sonra sağlığına kavuşanların sayısı 1 milyon 400 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 1 milyon 400 bin 9 kişi, hastalığı yenmeyi başardı. 

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (223 bin 749), İspanya (173 bin 157), Almanya (143 bin 300), İtalya (99 bin 23), İran (83 bin 837) ve Çin (78 bin 046) oldu. 

Türkiye'de de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 86 bin 396'ya ulaştı.

Çin'de ortaya çıkan salgın 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak pandemiye dönüştü.

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 33 bin 320'ye ulaşırken, virüs nedeniyle 276 bin 686 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında koronavirüs testi pozitif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti
Endonezya’da Kovid-19 vakası sayısında 'en yüksek günlük artış' kaydedildi
Sağlık Bakanlığı ticari taksiler ve taksi durakları için hijyen tedbirlerini belirledi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 28 Mayıs'ta açılışa hazırlanıyor

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü

Bakan Kasapoğlu karantinadaki milli futbolcu Zeki Çelik ile görüştü

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 1 milyon 400 bini geçti

Yeni Malatyaspor'da teknik heyet ve futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

Bu ramazanda camilerde itikafa girilemeyecek

Bu ramazanda camilerde itikafa girilemeyecek

Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçirecekler

Anneler Günü'nü evlatlarından ayrı geçirecekler

Berberler ve kuaförler açılışa hazırlanıyor

Berberler ve kuaförler açılışa hazırlanıyor