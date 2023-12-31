Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,285.30
BTC/USDT
42,566.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstiklal Caddesi’nde yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri yeni yıla giriyor. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki yeni yıl kutlamaları kapsamında su ve dron gösterisi yapılıyor.
logo
Dünya

"Dünya, gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümüyle yüzleşecek"

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, insani krizin devam ettiği takdirde Filistinli nüfusun gelecek yıla kadar "dörtte birinin" salgın hastalıklar yoluyla ölebileceği uyarısı yapıldı.

Çağrı Koşak  | 31.12.2023 - Güncelleme : 31.12.2023
"Dünya, gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümüyle yüzleşecek"

İstanbul

Edinburg Üniversitesi Küresel Kamu Sağlığı bölümünden Profesör Devi Sridhar, İngiltere'nin "The Guardian" gazetesi için Gazze'deki insani krize dair yazı kaleme aldı.

Sridhar, Gazze'de "sadece kurşunlar ve mermilerle değil", sağlık sorunları nedeniyle de çok sayıda sivilin ölebileceğini belirtti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının gazeteciler ve Birleşmiş Miletler (BM) çalışanları için "son 30 yılın en ölümcül çatışması" olarak tarihe geçtiğini belirten Sridhar, İsrail'in Cenevre Sözleşmesi dahil uluslararası hukuka uymadığını teyit etti.

Sridhar, Gazze'de "günde 160 çocuğun öldürüldüğünü" ve bunun "çocuklar için yakın tarihteki en ölümcül çatışma" olduğuna dikkati çekerek, rakamların Suriye, Afganistan ve Ukrayna'daki sivil kayıpların çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Gazze'de 2 milyon kişinin yaşadığını hatırlatan Sridhar, "Bir değişim olmadığı takdirde, dünya gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin, yaklaşık yarım milyon insanın ölümüyle yüzleşecek." uyarısında bulundu.

Sridhar, "Bu büyük oranda engellenebilir sağlık sorunları ve sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle olacak. Bu kabaca bir tahmin, önceki ve karşılaştırılabilir çatışmalardaki korkutucu gerçeklikteki ölüm rakamlarıyla oluşturulan verilere dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Metro İstanbul'dan tramvay seferlerinde değişiklik açıklaması
Mehmetçik'ten videolu yeni yıl paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Hüseyin Murat Uysal için başsağlığı mesajı
Beylikdüzü'nde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobildeki 3 zanlı yakalandı

Benzer haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'daki bir benzin istasyonunda Filistinli çalışana saldırdı

İsrail askerleri Batı Şeria'daki bir benzin istasyonunda Filistinli çalışana saldırdı

"Dünya, gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümüyle yüzleşecek"

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de günde 181 kadın ve çocuk öldürdü

İsrailli tarihçi Segal: İsrail, (Gazze'de) soykırım söylemine derin bir şekilde gömülmüş durumda

İsrailli tarihçi Segal: İsrail, (Gazze'de) soykırım söylemine derin bir şekilde gömülmüş durumda
Filistin topraklarının 1948'den sonra gördüğü en kanlı yıl: 2023

Filistin topraklarının 1948'den sonra gördüğü en kanlı yıl: 2023

AA ekibi Gazze Şeridi'ndeki yıkımı ve yükselen dumanları görüntüledi

AA ekibi Gazze Şeridi'ndeki yıkımı ve yükselen dumanları görüntüledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet