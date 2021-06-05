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Dünya

Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda 5 Peşmerge öldü

Terör örgütü PKK'nın Irak'ın Duhok kentinde düzenlediği saldırıda 5 Peşmerge'nin hayatını kaybettiği, 2 Peşmerge'nin yaralandığı bildirildi.

Bekir Aydoğan   | 05.06.2021
Duhok'ta terör örgütü PKK'nın kurduğu pusuda 5 Peşmerge öldü

Erbil

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin, yerel medyaya yaptığı açıklamada, PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu söyledi.

Lezgin, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 2 Peşmerge'nin de yaralandığını aktardı.

Yaralıların Amedi'deki hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.


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