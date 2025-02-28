DSÖ'ye göre insani yardım erişimi, Gazze'deki çocuk felci aşılamalarının kalitesini artırıyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de ateşkesle birlikte insani yardım erişiminin, çocuk felci aşılama kampanyasının kalitesini artırdığını bildirdi.
Cenevre
DSÖ, Gazze'de 22-26 Şubat'ta gerçekleştirilen çocuk felci aşılama kampanyasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"İnsani yardım erişimi, Gazze'deki çocuk felci aşılama kampanyasının kalitesini artırıyor." ifadesi kullanılan açıklamada, bu 5 günlük süreçte 10 yaş altı yaklaşık 603 bin çocuğa, yeni oral çocuk felci aşısı tip 2'nin (nOPV2) yapıldığı kaydedildi.
Açıklamada, "Kampanya, devam eden çocuk felci virüsü salgınını sona erdirmek ve Gazze Şeridi'nde daha fazla yayılmasını önlemek için acil durum çabalarının bir parçası olarak yürütüldü." denildi.
Aşılama kampanyasının, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından DSÖ, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) ve diğer ortakların desteğiyle uygulandığı belirtilen açıklamada, "DSÖ, UNICEF ve ortakları, uzun vadeli sağlık ve barışa yol açan kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.