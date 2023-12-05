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Dünya

DSÖ'den alkol ve şekerli içeceklerin vergilerinin artırılması çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), alkol ve şekerli tatlandırılmış içecekler gibi sağlıksız ürünlere uygulanan küresel vergi oranının düşük olduğunu gösteren yeni veriler açıkladı.

Saadet Firdevs Aparı  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
DSÖ'den alkol ve şekerli içeceklerin vergilerinin artırılması çağrısı

Ankara

DSÖ'den yapılan açıklamada, çoğu ülkenin daha sağlıklı davranışları teşvik etmek için vergileri kullanmadığını gösteren yeni bulguların olduğu bildirildi.

Küresel olarak her yıl 2,6 milyon kişinin alkolden ve 8 milyondan fazla insanın da sağlıksız beslenmeden dolayı hayatını kaybettiğine dikkatin çekildiği açıklamada, alkole ve alkolsüz içeceklere vergi uygulanmasının bu ölümleri azaltacağı vurgulandı.

Açıklamada, bu tür içecekleri vergilendiren ülkelerin yarısının içme suyunu da vergilendirdiği, DSÖ'nün bunun aksini tavsiye ettiği ifade edildi.

108 ülkenin bu içeceklere vergi uyguladığına işaret edilen açıklamada, ancak dünya genelinde ortalama tüketim vergisinin, içeceklerin fiyatının yalnızca yüzde 6,6'sını oluşturduğu kaydedildi.

En az 148 ülkenin alkollü içeceklere ulusal düzeyde tüketim vergisi uyguladığı, öte yandan şarap için çoğu Avrupa'da olmak üzere en az 22 ülkede özel tüketim vergisinden muafiyet uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, DSÖ direktörlerinden Dr. Rudiger Krech'in konuyla ilgili, "Sağlıksız ürünlerin vergilendirilmesi daha sağlıklı nüfuslar yaratır. Daha az hastalık ve zayıflama ve kamu hizmetlerinin sağlanması için hükümetlere gelir gibi getirilerle toplum genelinde olumlu bir dalgalanma etkisi yaratır. Alkol söz konusu olduğunda vergiler, şiddetin ve trafik kazalarının önlenmesine de yardımcı olmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, içki tüketimini azaltmak için 2017'de alkol vergisini arttıran Litvanya gibi ülkelerde alkole bağlı hastalıklardan ölümlerin azaldığı bilgisi paylaşıldı.

Tüketim vergisinin tüm şekerli tatlandırılmış ve alkollü içecekler için uygulanmasını tavsiye eden DSÖ, ülkelere destek olmak amacıyla alkol vergisi politikalarına ilişkin teknik kılavuz yayınladı.

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