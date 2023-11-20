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Dünya

DSÖ: Yılda yaklaşık 1 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yılda yaklaşık 1 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğinin tahmin edildiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 20.11.2023 - Güncelleme : 20.11.2023
DSÖ: Yılda yaklaşık 1 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor

Londra

Ghebreyesus, Somali, Birleşik Arap Emirlikleri, Bill ve Melinda Gates Vakfı, Çocukların Yatırım Fonu Vakfı (CIFF) ve İngiltere'nin işbirliğiyle Londra'da düzenlenen Küresel Gıda Güvenliği Zirvesi'nin açılış programında konuştu.

Gıdanın, kültür, inanç ve hatta sanatın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Ghebreyesus, "Gıda, insan olmanın bir parçasıdır. Ancak dünyada pek çok insan ve özellikle de çocuklar için gıda ya da gıda eksikliği hastalık ve ölüm kaynağıdır." dedi.

Ghebreyesus, 2015'te Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkeler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında dünyanın 2030'a kadar açlığı ve diğer yetersiz beslenme türlerini ortadan kaldırmayı taahhüt ettiğini hatırlatarak, bu hedefe ulaşmanın "çok uzağında" olunduğunu bildirdi.

Dünyada 5 yaş altı 45 milyon çocuğun boylarına göre "tehlikeli derecede" zayıf oluğunu belirten Ghebreyesus, bu çocuklardan 14 milyonunun yüksek derecede ölüm riskini içeren ve en şiddetli "çocuk zayıflığı" sorunuyla karşı karşıya olduğunu aktardı.

Ghebreyesus, "Yılda yaklaşık 1 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor. Bugünkü toplantımızı bitirinceye kadar yaklaşık 900 çocuk yeterli yiyecek veya bakım sağlanamadığı için ölmüş olacak." diye konuştu.

Çatışma, iklim krizi, doğal afetler ve kaynakların tükenmesinin, açlık ve kıtlık riskini önemli ölçüde artırdığını vurgulayan Ghebreyesus, "Yetersiz beslenme aynı zamanda nesille alakalıdır. Bir bebeğin beslenme durumu, hamilelik öncesinde, sırasında ve sonrasında annesinin beslenme durumuyla yakından bağlantılıdır." şeklinde konuştu.

Ghebreyesus, yetersiz beslenmeyle ilgili sorunlara ilişkin tedavilerin artmış olduğunun altını çizerek, şiddetli yetersiz beslenmeye sahip birçok çocuğun temel bakıma erişemediğini de dile getirdi.

DSÖ ve diğer BM kuruluşları tarafından geliştirilen yetersiz beslenmeye bağlı "çocuk zayıflığına" ilişkin küresel eylem planının bu durumun önlenmesi ve bu alandaki yönetimi iyileştirmeye yönelik bir çağrı olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, bunun desteklenmesi için DSÖ'nün bugün yeni bir kılavuz hazırladığını kaydetti.

"UNICEF ve diğer BM kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz"

Ghebreyesus, "Bu kılavuzda, ihtiyaç sahibi anneler ile zayıf büyüme ve gelişme riski taşıyan bebeklerin erken tespit edilmesi vurgulanıyor. Kılavuzda, beslenme hizmetlerinin sağlık sistemlerine daha iyi entegre edilmesi ve toplumdaki akut yetersiz beslenene sorunu yaşayan çocukları tedavi etmek için sağlık çalışanlarının güçlendirilmesi öneriliyor." bilgisini verdi.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, bu tavsiyelerin uygulanması ve ülkelerin ihtiyaçlarına uyarlanması konusunda BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve diğer BM kuruluşlarıyla birlikte çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

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