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Dünya

DSÖ, UNRWA'yı yasaklamanın "Gazze'deki insanların acılarını derinleştireceğini" bildirdi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklamanın, Gazze'deki insanların acılarını daha da derinleştireceğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
DSÖ, UNRWA'yı yasaklamanın "Gazze'deki insanların acılarını derinleştireceğini" bildirdi

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail Meclisi'nin (Knesset) UNRWA'nın faaliyetlerine son verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmesine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"UNRWA, Gazze'deki en büyük sağlık tedarikçisidir." ifadesini kullanan Ghebreyesus, UNRWA'nın yaklaşık 1000 sağlık çalışanıyla günde 16 binden fazla tıbbi danışmanlık desteği verdiğini bildirdi.

Ghebreyesus, başka hiçbir kurumun UNRWA'nın verdiği desteğin ölçeğine ulaşamayacağının altını çizerek, "UNRWA'yı yasaklamak, hayat kurtarıcı bakıma ihtiyaç duyan insanların acısını daha da derinleştirecek." ifadelerini kullandı.

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