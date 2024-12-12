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Dünya

DSÖ, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki son saldırıları "korkunç" olarak niteledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletine bağlı Kabkabiya bölgesinde 80 kişinin öldüğü ve yüzlerce kişinin yaralandığı son saldırıların korkunç olduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
DSÖ, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletindeki son saldırıları "korkunç" olarak niteledi Fotoğraf: Mohammed Elshamy/AA

Cenevre

Ghebreyesus, iç savaşın yaşandığı Sudan'daki gelişmelere ilişkin X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Kuzey Darfur'daki Kabkabiya bölgesinde en az 80 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı son saldırılar korkunç." ifadesini kullanan Ghebreyesus, saldırılardan etkilenenlere başsağlığı dileklerini iletti.

Ghebreyesus, Darfur'daki sağlık tesisleri, çalışmayan ekipmanlar ve tıbbi malzemelerin sınırlı olması nedeniyle sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kaldığını kaydederek, DSÖ'nün bir süre önce bölgeye tıbbi malzeme ulaştırmayı başardığını aktardı.

Sudan'daki savaş

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ve bir zamanlar ona bağlı Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Bu savaşın bitirilmesi için başlatılan tüm çözüm girişimleri sonuçsuz kaldı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana ülkeden ayrılanların sayısı 3 milyonu geçti, 9 milyona yakın kişi ülke içinde yerinden edildi. 25 milyondan fazla kişi ise insani yardıma muhtaç durumda bulunuyor.

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