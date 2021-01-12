Euro
9.09
Dolar
7.48
BIST 100
1,536.19
Altın
1,843.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

DSÖ orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor

Orta ve düşük gelirli 92 ülkede DSÖ öncülüğündeki aşılama kampanyası hakkında DSÖ Başdanışmanı Aylward, "Şubat ayında bu ülkelerde aşılamaya başlayabileceğimize inanıyor ve güveniyoruz." diye konuştu.

Bayram Altuğ   | 12.01.2021
DSÖ orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başdanışmanı Bruce Aylward, düşük ve orta gelirli 92 ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamalarının şubat ayında başlayacağına inandıklarını söyledi.

DSÖ Başdanışmanı Bruce Aylward, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında, "40'tan fazla ülke şu anda Kovid-19'a karşı aşılamaya başladı. Bununla birlikte, şimdiye kadar aşılamaların tamamı yüksek gelirli veya orta gelirli ülkelerde yapıldı." bilgisini verdi.

Orta ve düşük gelirli 92 ülkede DSÖ öncülüğündeki aşılama kampanyası hakkında Aylward, "Şubat ayında bu ülkelerde aşılamaya başlayabileceğimize inanıyor ve güveniyoruz." diye konuştu.

Fakir ülkelerde aşı çalışmalarının bir an evvel başlaması için aşı üreticisi şirketlerle iş birliğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Aylward, ayrıca mali iş birliği ve yardıma gereksinim duyduklarını belirtti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Polonya'da Kovid-19 tedbirleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 65 milyonu geçti
DSÖ orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor
DSÖ: Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka türü tespit edildi
Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 10 günlük OHAL ilan edildi

Benzer haberler

Polonya'da Kovid-19 tedbirleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Polonya'da Kovid-19 tedbirleri 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 65 milyonu geçti

DSÖ orta ve düşük gelirli ülkelerde Kovid-19 aşılamalarının şubatta başlayacağını öngörüyor

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
DSÖ: Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka türü tespit edildi

DSÖ: Japonya'da Kovid-19'un mutasyona uğramış başka türü tespit edildi
Joe Biden Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı

Joe Biden Kovid-19 aşısının 2. dozunu yaptırdı