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Dünya, Koronavirüs

DSÖ: Kovid-19 salgını hızlanıyor ve pandeminin zirvesine ulaşmadık

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık." dedi.

Bayram Altuğ   | 07.07.2020
DSÖ: Kovid-19 salgını hızlanıyor ve pandeminin zirvesine ulaşmadık

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, hafta sonu dünya genelinde 400 binden fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası rapor edildiğini belirterek, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık." dedi.

DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan merkezinde video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, salgının hızla yayıldığını ve ölümcül olduğunu vurguladı.

Salgının patlak vermesinden 3 ay sonra tüm dünyada vaka sayının 400 bine ulaştığını anımsatan Ghebreyesus, "Sadece hafta sonu ise dünya genelinde 400 binden fazla vaka vardı. Şu anda 11,4 milyon Kovid-19 vaka sayımız var ve 535 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık. Ölü sayısı küresel olarak dengelenmiş gibi görünse de gerçekte bazı ülkeler ölüm sayısını azaltmada önemli ilerleme kaydetmişken, diğer ülkelerde ölümler hala artıyor." diye konuştu. 

Ghebreyesus, virüsün hafife alınamayacağı, çok ciddi olduğu ve hiçbir ülkenin güvende olmadığı uyarısını yaptı. 

DSÖ ekibi Çin'e gidiyor

Son birkaç aydır Kovid-19'un kaynağının tartışıldığını belirten Ghebreyesus, DSÖ ekibinin virüsün kaynağını Çinli meslektaşlarıyla birlikte "tanımlamak" üzere hafta sonu Çin'e gideceğini söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ liderliğindeki misyonun "virüsün hayvandan insana nasıl geçtiğini" de araştıracağını kaydetti.

Bolsonaro'ya geçmiş olsun mesajı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'da Kovid-19 tespit edilmesiyle ilgili bir soruya da Ghebreyesus, "Kendisinin iyi olmasını ve hızlı bir şekilde iyileşmesini umut ediyoruz." cevabını verdi. 

Ghebreyesus, Bolsonaro'nun semptomlarının hafif olması ve en kısa zamanda ofisine dönerek ülkesine hizmet etmesi temennisinde bulundu.

Bolsonaro, pandemi süreciyle ilgili DSÖ'ye karşı sert eleştiriler yöneltiyordu.

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