DSÖ: Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık." dedi.
Cenevre
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DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19 salgını hızlanıyor ve açık şekilde pandeminin zirve noktasına ulaşmadık." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.