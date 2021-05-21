Euro
10.22
Dolar
8.38
BIST 100
1,459.41
Altın
1,885.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, Koronavirüs

DSÖ: Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısının, DSÖ'nün teyit ettiği 3,4 milyondan 2 ila 3 kat daha fazla olabileceğini bildirdi.

Bayram Altuğ   | 21.05.2021
DSÖ: Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir

Geneve

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Dünya Sağlık İstatistikleri Raporu 2021 ve küresel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) artan ölüm oranı tahminlerini içeren raporu açıklandı.

Raporda, 31 Aralık 2020 itibarıyla ön tahminlerin, 2020'de Kovid-19 salgınına atfedilebilecek toplam küresel ölüm sayısının en az 3 milyon olduğunu gösterdiği belirtilerek, bu rakamın da resmi olarak bildirilen 1,8 milyondan 1,2 milyon daha fazla ölüm anlamına geldiğine işaret edildi.

Tahminlere göre şu anda DSÖ'ye bildirilen Kovid-19 kaynaklı 3,4 milyon ölüm sayısının muhtemelen önemli ölçüde eksik sayıldığı ifade edilen raporda, ölüm sayısının bundan en az 2-3 kat daha yüksek olduğu belirtildi.

DSÖ'nün veri ve analiz bölümünden sorumlu Genel Direktör Yardımcısı Samira Asma, Cenevre'de video konferans yöntemiyle düzenlenen basın toplantısında rapora ilişkin bilgi verdi.

Asma, AA muhabirinin, Kovid-19 kaynaklı küresel vefat sayılarına ilişkin sorusu üzerine, "Bu aya kadar resmi olarak 3,4 milyon ölüm rapor edildiğini zaten biliyoruz. Ancak bu sayı gerçekten 2-3 kat daha fazla olabilir." dedi.

Dünya genelinde 2020'deki ve öncesindeki ölüm sayılarına bakıldığında şimdiye kadar 6 ile 8 milyon arası insanın Kovid-19 nedeniyle ölmüş olabileceğini ifade eden Asma, salgının hala yükselişte olduğu uyarısında bulundu.

Asma, salgının yayılmaya devam ettiği özellikle Hindistan, Nepal gibi Asya ülkeleri başta olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde virüs kaynaklı ölümlerin artışını sürdürdüğünü kaydetti.

Birçok ülkede ölüm nedenlerine ilişkin raporlamalarda sorunlar olduğunu belirten Asma, "Bu nedenle DSÖ, tüm ülkeleri güçlü veri ve sağlık bilgi sistemlerini geliştirmeye ve bunlara yatırım yapmaya çağırıyor." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ: Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir
Kovid-19 salgını 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme neden oldu
Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti
'Su içerken boğazımı kesiyorlarmış gibi hissediyordum'
Hindistan'da Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı yeniden 4 bini aştı

Benzer haberler

DSÖ: Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir

DSÖ: Kovid-19 kaynaklı küresel ölüm sayısı teyit edilenden 2 ila 3 kat fazla olabilir

Kovid-19 salgını 29 zengin ülkede yaklaşık 1 milyon fazladan ölüme neden oldu

Almanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 87 bini geçti

'Su içerken boğazımı kesiyorlarmış gibi hissediyordum'

'Su içerken boğazımı kesiyorlarmış gibi hissediyordum'
Kovid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi

Kovid-19 yüzünden 15 günde 10 kilo verdi
Hindistan'da Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı yeniden 4 bini aştı

Hindistan'da Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı yeniden 4 bini aştı