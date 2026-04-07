DSÖ: İsrail'in saldırdığı Lübnan'da can kayıpları son bir haftada yüzde 50'den fazla arttı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, "(İsrail'in saldırdığı Lübnan'da) Ölümler, sadece bir haftada yüzde 50'den fazla artarak keskin bir şekilde yükseldi." dedi.

Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Alessandra Vellucci ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'daki sağlık durumuna değinen Lindmeier, yerinden edilmelerin özellikle aşırı kalabalık barınma ortamlarında kızamık, hepatit A ve akut ishal hastalıkları da dahil olmak üzere bulaşıcı hastalık risklerini artırdığını söyledi.

Lindmeier, 674 toplu barınakta yaklaşık 140 bin kişinin barındırıldığını ve bunun da hizmetler üzerinde "önemli bir baskı" oluşturduğunu vurguladı.

Barınaklardaki yerinden edilmiş kişilerin yüzde 53'ünü kadın ve kız çocukları olduğunu aktaran Lindmeier, yerinden edilmiş kişilerin yaklaşık 3'te 1'ini oluşturan çocukların orantısız şekilde etkilendiğini belirtti.

Lindmeier, "10 binlerce çocuk, giderek daha kırılgan koşullar altında barınaklarda yaşıyor." dedi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle 6 Nisan itibarıyla en az 1461 kişinin öldüğünü ve bunlar arasında 129 çocuğun olduğunu bildiren Lindmeier, 4 bin 400'den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti.

Lindmeier, "Ölümler, sadece bir haftada yüzde 50'den fazla artarak keskin bir şekilde yükseldi." ifadesini kullandı.

İsrail ordusunun tahliye emirleri sonucunda 51 sağlık merkezi ve 6 hastanenin halihazırda kapalı olduğuna işaret eden Lindmeier, 2 Mart'tan bu yana sağlık kuruluşlarına yönelik 92 saldırının doğrulandığını, bu saldırılarda 53 ölüm ve 137 yaralanma meydana geldiğini dile getirdi.

Lindmeier, "5 Nisan'da Lübnan'ın en büyük kamu sağlık tesisi olan Refik Hariri Üniversitesi Hastanesi yakınlarında düzenlenen bir saldırıda en az 4 kişi öldü ve 39 kişi daha yaralandı." diye konuştu.

"Barışa yönelik her türlü çabayı desteklemeye hazırız"

BMMYK Sözcüsü Baloch da Lübnan'da saldırıların başladığı 2 Mart'tan bu yana ülke içinde bir milyondan fazla kişinin yerinden edildiğine dikkati çekti.

Baloch, bu süreçte Lübnan'daki yaklaşık 200 Suriyeli mülteci ile 32 bin Lübnanlının ise Suriye'ye geçtiği bilgisini paylaştı.

BM Cenevre Ofisi İletişim Direktörü Vellucci ise AA muhabirinin "ABD, İran ve bölgesel arabulucular arasında 45 günlük bir ateşkes sağlanmasına ilişkin girişimlerin sürdüğü belirtiliyor. BM görüşmelere dair bilgilendiriliyor mu? Bu iddialara ilişkin neler söylemek istersiniz?" sorusuna, "Şu an için bu konuda özel bir bilgim yok. Bildiğim kadarıyla BM henüz bu çabalara dahil değil ancak Genel Sekreter'in de belirttiği gibi, barışa yönelik her türlü çabayı desteklemeye hazırız." yanıtını verdi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında 1497 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.