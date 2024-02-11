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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: İsrail'in, Filistinlileri Refah kentinden tahliye planlarına ilişkin haberler endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in kara saldırısını genişletmek için Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Refah kentinden tahliye planlarına ilişkin haberlerin son derece rahatsız edici olduğunu vurguladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 11.02.2024 - Güncelleme : 11.02.2024
DSÖ: İsrail'in, Filistinlileri Refah kentinden tahliye planlarına ilişkin haberler endişe verici

Cenevre

Ghebreyesus, İsrail'in Refah kentindeki tahliye planlarına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"İsrail'in kara saldırısını genişletmek için Filistinlileri Gazze'nin güneyindeki Refah'tan tahliye etme planlarına ilişkin haberler son derece rahatsız edici." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, bu planın hayata geçirilmesinin, gidecek başka yeri olmayan ve sağlık hizmeti alabilecek neredeyse hiçbir yeri kalmayan 1,4 milyon kişi için çok ağır sonuçları olabileceğini dile getirdi.

Refah'taki tüm hastanelerin kapasitesinin üzerinde dolu olduğuna işaret eden Ghebreyesus, Gazze Şeridi'ndeki diğer hastanelerin çoğunluğunun kısıtlı hizmet verdiğini ya da işlevsiz durumda olduğunu aktardı.

Ghebreyesus, taraflara rehinelerin serbest bırakılması dahil olmak üzere derhal ateşkes sağlanması yönünde çağrıda bulundu.

İsrail'den Refah kentine saldırı hazırlığı

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Binyamin Netanyahu’nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Refah kenti

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge. Şehir, 2,3 milyon ile Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bini çocuk, 8 bin 190'ı kadın olmak üzere 28 bin 176 Filistinli öldürüldü, 67 bin 784 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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