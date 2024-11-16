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Dünya

DSÖ, İsrail ordusunun Lübnan'da sivil savunma merkezine yaptığı saldırıyı kınadı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek'te bir sivil savunma merkezine düzenlediği ve 12 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Muhammet İkbal Arslan  | 16.11.2024 - Güncelleme : 16.11.2024
DSÖ, İsrail ordusunun Lübnan'da sivil savunma merkezine yaptığı saldırıyı kınadı Fotoğraf: Houssam Shbaro/AA

Cenevre

Ghebreyesus, saldırıya ilişkin X'ten paylaşım yaptı.

"Baalbek bölgesindeki Duris kasabasında bulunan Lübnan Sivil Savunma Merkezine yapılan ve en az 12 sağlık görevlisinin öldürüldüğü saldırıyı kınıyoruz. Merkez büyük hasar gördü." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların, çatışmalarda yeni normal haline geldiğini ve bunun her yerde durması gerektiğini belirtti.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan ve saldırının kınandığı açıklamada, "Uluslararası toplum, kontrolsüz şiddet kullanarak insani değerleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan bu vahim ihlallere son vermekle yükümlüdür." ifadelerini kullanmıştı.

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