Dolar
28.86
Euro
31.55
Altın
2,039.93
ETH/USDT
2,045.60
BTC/USDT
37,925.00
BIST 100
7,990.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan down sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya geldi. - VTR
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık hizmetlerine yönelik 427 saldırı belgelendi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Ekim-28 Kasım'da, işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 427 saldırının belgelendiğini açıkladı.

Muhammet İkbal Arslan  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
DSÖ: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık hizmetlerine yönelik 427 saldırı belgelendi

Geneve

DSÖ'nün sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "DSÖ, 7 Ekim-28 Kasım'da, işgal altındaki Filistin topraklarında sağlık hizmetlerine yönelik 427 saldırıyı belgeledi. Saldırılar 566 ölüm ve 758 yaralanmayla sonuçlandı." ifadesi kullanıldı.

Saldırıların 203'ünün Gazze Şeridi'nde, 224'ünün ise işgal altındaki Batı Şeria'da gerçekleştiği belirtilen paylaşımda, sağlık hizmetleri ve sivillerin aktif olarak korunması gerektiği kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 246 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasındaki "insani ara" uzlaşısı kapsamındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 73 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 210 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım’da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmaları sonucunda "insani ara”nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım’da bir tarih belirtmeden “insani aranın” uzatıldığını duyururken, Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını açıkladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gökçeada ve Bozcaada feribot hatlarında yarınki bazı seferler iptal edildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya, KKTC İçişleri Bakanı Oğuz ile görüştü
Çanakkale'deki şiddetli yağıştan 7 bin dönüme yakın tarım arazisi zarar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Futsal Milli Takımı'nı kabul etti
Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu

Benzer haberler

Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu

Emine Erdoğan'ın Filistin paylaşımı Çin medyasında yankı buldu

DSÖ: İşgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık hizmetlerine yönelik 427 saldırı belgelendi

"Filistinli cesur kız" olarak tanınan Temimi, İsrail hapishanesinde tanık olduğu ihlalleri anlattı

Paris'te Filistin destekçileri Sorbonne Üniversitesi yakınlarında gösteri yaptı

Paris'te Filistin destekçileri Sorbonne Üniversitesi yakınlarında gösteri yaptı
Kerem Aktürkoğlu, golünü Filistin'deki çocuklara armağan etti

Kerem Aktürkoğlu, golünü Filistin'deki çocuklara armağan etti
İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki "insani ara"nın uzatıldığını duyurdu

İsrail ordusu Gazze Şeridi’ndeki "insani ara"nın uzatıldığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet