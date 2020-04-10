DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Türkiye'nin sergilediği dayanışma dünyaya örnek olmalı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum." dedi.
Cenevre
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede komşu ve diğer ülkelere sağlanan tıbbi malzeme desteğinden dolayı takdir ettiğini belirterek, "Türkiye'nin sergilediği dayanışma tüm dünyaya örnek olmalı." dedi.
Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans sistemiyle basın toplantısı düzenledi.
AA muhabirinin, Türkiye'nin kendisi Kovid-19 ile mücadele ederken İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere pek çok ülkeye tıbbi yardımda bulunmasına ilişkin sorusunu yanıtlayan Ghebreyesus, bu sabah Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) liderlerlerine hitap ettiğini anımsattı.
Zirveye katılan tüm liderlerin gerek bölgesel gerekse kendi aralarında iş birliği konusunda anlaşmaya vardıklarını söyleyen Ghebreyesus, DSÖ'nün, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e 5 milyon dolarlık katkısından dolayı teşekkür ettiğini aktardı.
Türk Konseyi Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüde bulunan Ghebreyesus, şöyle konuştu:
"Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere tıbbi malzeme katkılarından dolayı takdir ettim. Bu bizim savunduğumuz ve gerçekleşmekte olan bir dayanışma ilkesidir. Türkiye'nin (diğer ülkelere yardımlarına) bundan dolayı teşekkür ediyorum ve bunu yapmaya devam etmeliyiz. Kendi sınırlarımız içinde elimizden gelenin en iyisini yaparken, desteğimize ihtiyaç duyanları da desteklemeliyiz."
Ghebreyesus, Türk Konseyi üyelerinden Türkiye ve Azerbaycan'ın "Kovid-19 salgını konusunda sergilediği dayanışmanın tüm dünyaya örnek olması" gerektiğini vurgulayarak, "Ve umuyorum ki diğer ülkeler de bu dayanışma ilkesine bağlı kalacak ve bu görünmez ama tehlikeli düşmana karşı birlikte savaşacaklar." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.