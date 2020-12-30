Euro
9.07
Dolar
7.39
BIST 100
1,479.91
Altın
1,890.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Herkesi Kovid-19'a karşı aşılamak zaman alacak

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Herkesi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamak zaman alacak. Hepimizi güvende tutan denenmiş ve test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz." dedi.

Bayram Altuğ   | 30.12.2020
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Herkesi Kovid-19'a karşı aşılamak zaman alacak

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 31 Aralık 2019'da Çin'in, Vuhan kentinde kaynağı bilinmeyen gizemli bir solunum yolu hastalığı tespit edildiğini DSÖ'ye bildirmesinin yıl dönümü nedeniyle video mesaj yayımladı.

"Aşılar, salgının gidişatını değiştirmek için büyük umut veriyor" ifadesini kullanan Ghebreyesus, tünelin ucundaki ışığın görüldüğünü belirtti.

Ghebreyesus, salgının sona ermesi için sadece aşıların maliyetini karşılayabilecek ülkelerin değil dünya genelinde risk altındaki tüm insanların aşılanmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

Herkese Kovid-19 aşısının yapılmasının zaman alacağının altını çizen Ghebreyesus, "Hepimizi güvende tutan denenmiş ve test edilmiş önlemlere bağlı kalmaya devam etmeliyiz." dedi.

Ghebreyesus, bu önlemleri de "fiziksel mesafeyi korumak, maske takmak, elleri yıkamak ve hijyen kurallarına uymak" olarak sıraladı.

"4 milyar doların biraz üzerinde fona ihtiyacı var"

DSÖ eş güdümünde yürütülen "Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX)" önemine de değinen Ghebreyesus, "COVAX'ın düşük ve orta gelirli ülkeler için acil olarak aşı satın alması için 4 milyar doların biraz üzerinde (fona) ihtiyacı var. Yeni yılda üstesinden gelmemiz gereken zorluk budur." değerlendirmesinde bulundu.

DSÖ Genel Direktörü, 2020'nin hükümetlerin halk sağlığına yatırımları artırması gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 rakamları 2021 öncesi yeni seviyelere çıktı
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Herkesi Kovid-19'a karşı aşılamak zaman alacak
Sağlık Bakanı Koca: İnaktif aşı 28 gün arayla iki doz olarak yapılacak
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Ukrayna 1,9 milyon Kovid-19 aşısı için Sinovac ile anlaştı

Benzer haberler

Sağlık Bakanı Koca: İnaktif aşı 28 gün arayla iki doz olarak yapılacak

Sağlık Bakanı Koca: İnaktif aşı 28 gün arayla iki doz olarak yapılacak

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Herkesi Kovid-19'a karşı aşılamak zaman alacak

Koronavirüs salgınında son 24 saat

İngiltere'de nisandan beri ilk kez Kovid-19 kaynaklı ölümler 980'i geçti

İngiltere'de nisandan beri ilk kez Kovid-19 kaynaklı ölümler 980'i geçti
KKTC'ye girişlerdeki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı

KKTC'ye girişlerdeki karantina uygulaması 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı
Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 15 bin 692 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti