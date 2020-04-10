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Dünya

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katkılarından dolayı takdir ediyorum

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum." dedi.

Bayram Altuğ   | 10.04.2020
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katkılarından dolayı takdir ediyorum

Cenevre


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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