DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı katkılarından dolayı takdir ediyorum
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum." dedi.
Cenevre
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komşu ve başka ülkelere (Kovid-19) konusundaki katkılarından dolayı takdir ediyorum." dedi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.