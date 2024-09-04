Dolar
34.02
Euro
37.73
Altın
2,497.08
ETH/USDT
2,476.60
BTC/USDT
58,380.00
BIST 100
9,984.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrailliler, Netanyahu kabinesindeki bir çok bakanın konutunun önünde protesto gösterisi düzenliyor. Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı teknik direktör Şenol Güneş, Trabzon'a geldi.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ, Gazze'nin merkezinde beklentinin üstünde çocuk felci aşısının yapıldığını bildirdi

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 187 binden fazla çocuğun aşılandığını ve halkın aktif katılımı sayesinde beklenenden daha fazla aşılama olduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
DSÖ, Gazze'nin merkezinde beklentinin üstünde çocuk felci aşısının yapıldığını bildirdi

Cenevre

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin merkezinde 1 Eylül'de başlayan "çocuk felci aşılama kampanyası" kapsamında 10 yaşına kadarki 187 binden fazla çocuğun aşılandığını ve halkın aktif katılımı sayesinde beklenenden daha fazla aşılama olduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ ve ortaklarının, 1 Eylül'de Gazze Şeridi'nde çocuk felci aşılama kampanyası başlattığına işaret eden Ghebreyesus, "İlk üç gün boyunca, Gazze'nin merkezinde 10 yaşına kadarki 187 binden fazla çocuğu aşıladık. Sağlık çalışanları, halkın aktif katılımı sayesinde beklenenden daha fazla çocuğu aşılayabildi." dedi.

Ghebreyesus, Gazze'nin merkezinde 4 sabit merkezde, aşı olmayan çocuğun kalmaması için aşılama kampanyasının devam edeceğini kaydetti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ve komşu ülkelerde yaygın olarak görülen M çiçeği (mpox) virüsüne ilişkin de konuşan Ghebreyesus, Avrupa Birliği (AB) tarafından bağışlanan ilk aşıların, yarın KDC'ye ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Ghebreyesus, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bu hafta sonu aşıları dağıtmaya başlamayı planlıyor. DSÖ, aşı taleplerini koordine etmek, mevcut dozlar hakkında bilgi paylaşmak ve bu dozların salgının kontrol altına alınmasına katkıda bulunabilecekleri bölgelere yönlendirilmesini sağlamak için ortaklarıyla birlikte çalışıyor." dedi.

Yalnızca aşıların virüsün yayılmasını durdurmayacağı uyarısında bulunan Ghebreyesus, virüsün gözetimi, toplumun bu mücadeleye katılımı, klinik ve evde bakım ile her düzeydeki ortaklar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe Harekat Bölgesinde kalp krizi geçiren binbaşı şehit oldu
Elazığ'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 20 kişi yaralandı
MSB, "2024-2025 Uçuş Eğitim Yılı"nın başladığını duyurdu
DMM, "Atatürk Orman Çiftliği içindeki Dışişleri Bakanlığı Ormanı arazisi ihaleye açıldı" iddiasını yalanladı

Benzer haberler

DSÖ, 2023'te bildirilen kolera nedeniyle ölüm sayısının yüzde 71 arttığını açıkladı

DSÖ, 2023'te bildirilen kolera nedeniyle ölüm sayısının yüzde 71 arttığını açıkladı

DSÖ, Gazze'nin merkezinde beklentinin üstünde çocuk felci aşısının yapıldığını bildirdi

Hamas, BM Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in talebiyle bugün toplanacak olmasını kınadı

Hamas'tan İsraillilere: Saldırıların durması halinde, esirler canlı olarak döner

Hamas'tan İsraillilere: Saldırıların durması halinde, esirler canlı olarak döner
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 456 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 10 günde 456 Filistinli öldü
Tanınmış iklim aktivisti Thunberg, İsrail protestosu sırasında Danimarka'da gözaltına alındı

Tanınmış iklim aktivisti Thunberg, İsrail protestosu sırasında Danimarka'da gözaltına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet