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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ, Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırabilmek için İsrail'e "erişim izni" çağrısı yaptı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'nin kuzeyine insani yardım ulaştırabilmek için İsrail'e "erişim izni" çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
DSÖ, Gazze'nin kuzeyine yardım ulaştırabilmek için İsrail'e "erişim izni" çağrısı yaptı

Cenevre

Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'nin kuzeyinde artan şiddetin, insani yardım misyonlarının yiyecek ve tıbbi malzeme ulaştırmasını engellediğini kaydetti.

Ekimin ilk yarısında Gazze'nin kuzeyi için görevlendirilen 54 Birleşmiş Milletler (BM) misyonundan yalnızca birisinin başarıyla tamamlandığını, diğerlerinin reddedilip iptal veya engellendiğini belirterek, "İsrail'den, yardıma acilen ihtiyaç duyanlara ulaşabilmemiz için DSÖ ve ortaklarına, Gazze'nin kuzeyine erişim izni vermesini istiyoruz." dedi.

Gazze'de sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların devam ettiğini vurgulayan Ghebreyesus, 14 Ekim'de Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nin saldırıya uğradığını ve marttan bu yana bu hastanenin 8 kez saldırıya uğradığının altını çizdi.

Ghebreyesus, "Uluslararası insani hukuka göre, tüm aktörlerin sağlık hizmetlerinin korunmasını ve saldırıya uğramamasını sağlama görevi vardır." diye konuştu.

Toplantıya çevrim içi katılan DSÖ'nün Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, Gazze'de yaklaşık 500 bin kişinin felaket seviyesinde açlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Peeperkorn, Gazze'de hayvancılıkla ilgili faaliyetlerin yüzde 60 oranında etkilendiğini vurgulayarak, "Ekili arazilerin yüzde 70'i, sera alanlarının yüzde 33'ü hasar gördü. Aslında artık bu alanlar işlevsel değil." diye konuştu.

Refah Sınır Kapısı'nın 6 Mayıs'tan bu yana kapalı olduğunu hatırlatan Peeperkorn, bu durumun, Gazze'de tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan 12 bin kişinin önünde engel olduğunu söyledi.

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