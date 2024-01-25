Dolar
30.28
Euro
32.99
Altın
2,016.77
ETH/USDT
2,206.10
BTC/USDT
39,853.00
BIST 100
8,129.43
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ "Gazze'deki tüm siviller ve sağlık çalışanlarının korunması" çağrısını yineledi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki tüm sivillerin, insani yardım ve sağlık çalışanlarının korunmasını talebini yinelerken acil ateşkes çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan  | 25.01.2024 - Güncelleme : 25.01.2024
DSÖ "Gazze'deki tüm siviller ve sağlık çalışanlarının korunması" çağrısını yineledi

Cenevre

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'nin Han Yunus kentindeki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) eğitim merkezine İsrail ordusunun düzenlediği saldırının ardından UNRWA ile zorlu bir misyonu gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

DSÖ ekibinin, 15'inin durumu kritik 45 hastanın Najjar Hastanesine tahliyesine yardımcı olduğunu kaydeden Ghebreyesus, 1 hastanın ise yolda hayatını kaybettiğini belirtti.

Ghebreyesus, "Tüm sivil, insani yardım ve sağlık çalışanlarının korunmasını talep ediyoruz. Acil ateşkes çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa ile telefonda görüştü
Türkiye'den KKTC polisine araç, ekipman ve malzeme desteği
Araştırma: 2023'te Amazonlar'da yaşanan kuraklığın öncül nedeni küresel ısınma
Güneydoğu Anadolu'daki bazı iller için kuvvetli yağış uyarısı

Benzer haberler

Açlıkla mücadele eden Filistinliler, dağıtılan yemeklere ulaşabilmek için saatlerce sıra bekliyor

Açlıkla mücadele eden Filistinliler, dağıtılan yemeklere ulaşabilmek için saatlerce sıra bekliyor

Artan akaryakıt fiyatlarını karşılayamayan Gazzeliler araçlarını çalıştırmak için yemeklik yağ kullanıyor

Fransa, İsrail'in Gazze sınırında “tampon bölge” kurmasına karşı çıkıyor

DSÖ "Gazze'deki tüm siviller ve sağlık çalışanlarının korunması" çağrısını yineledi

DSÖ "Gazze'deki tüm siviller ve sağlık çalışanlarının korunması" çağrısını yineledi
İsrail güçleri Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı: 20 kişi öldü, 150 kişi yaralandı

İsrail güçleri Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı: 20 kişi öldü, 150 kişi yaralandı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde anestezi ilaçları tükendi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde anestezi ilaçları tükendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet