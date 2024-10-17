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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: Gazze'de neredeyse herkesin açlık çekmesi "insanlık dışı" bir durum

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de neredeyse herkesin açlık çektiğini ve bunun "insanlık dışı" bir durum olduğunu belirtti.

Muhammet İkbal Arslan  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
DSÖ: Gazze'de neredeyse herkesin açlık çekmesi "insanlık dışı" bir durum

Cenevre

Ghebreyesus, Gazze'de yaşanan açlık krizine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

"Son değerlendirmelere göre Gazze'deki hemen hemen herkes açlık çekiyor. Bu insanlık dışı." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, acilen tedavi edilmesi gereken ve ciddi anlamda yetersiz beslenen çocuklar için tüm insani yardımlara derhal erişim çağrısında bulundu.

Ghebreyesus, ateşkes çağrısını yineleyerek, "En iyi ilaç barıştır." ifadesini kullandı.

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