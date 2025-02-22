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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ, Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının başladığını duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının başladığını duyurdu.

Muhammet İkbal Arslan  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
DSÖ, Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının başladığını duyurdu

Cenevre

Ghebreyesus, aşılama kampanyasına ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

"Gazze'de çocuk felci aşılaması başladı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin nitelikli bir kampanya olması için sahada destek sağladığının altını çizdi.

Ghebreyesus, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de 22 Şubat'ta 10 yaş altı 591 binden fazla çocuğa ulaşmak için yeni bir kitlesel çocuk felci aşılama kampanyası başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.

DSÖ, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve ortakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitlesel aşılama kampanyasının 26 Şubat'ta sona ereceği bildirilmişti.

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