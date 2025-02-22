DSÖ, Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının başladığını duyurdu
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de çocuk felcine karşı aşılama kampanyasının başladığını duyurdu.
Cenevre
Ghebreyesus, aşılama kampanyasına ilişkin sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.
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"Gazze'de çocuk felci aşılaması başladı." ifadesini kullanan Ghebreyesus, DSÖ ekiplerinin nitelikli bir kampanya olması için sahada destek sağladığının altını çizdi.
Ghebreyesus, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada, Gazze'de 22 Şubat'ta 10 yaş altı 591 binden fazla çocuğa ulaşmak için yeni bir kitlesel çocuk felci aşılama kampanyası başlatmayı planladıklarını duyurmuştu.
DSÖ, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve ortakları tarafından yapılan yazılı açıklamada, kitlesel aşılama kampanyasının 26 Şubat'ta sona ereceği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.